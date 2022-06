PRIPREMITE SE ZA PAKLENE VRUĆINE: TEMPERATURE ĆE SE PENJATI I DO 40 STEPENI

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan-sedlo 28, Sokolac 29, Srebrenica 30, Tuzla 31, Gradačac, Neum i Sarajevo 32, Bugojno, Jajce, Livno i Trebinje 33, Sanski Most i Zenica 34, Banja Luka, Bihać, Drvar i Mostar 35, Grude 38 stepeni.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. U drugom dijelu dana lokalno slabi pljuskovi su mogući ponegdje u Bosni i u višim dijelovima Hercegovine. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Rezvojem oblačnosti, moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.

Prekosutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u sjeveroistočnim i centralnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

U petak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva, u svjereoistočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 20 do 26, na jugu do 28, a najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. prneosi “Hayat“.

