Narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura

U ovom periodu moguće su dnevne temperature zraka između 33 i 38, na jugu i lokalno na sjeveru zemlje do 40 stepeni Celzijusa.

”Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Djelujte u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi“, savjetuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 14 stupnjeva, Sokolac 15, Srebrenica 16, Ivan-sedlo 17, Bugojno 18, Drvar i Sarajevo 19, Livno, Sanski Most i Zvornik 20, Bihać, Doboj, Prijedor i Zenica 21, Banja Luka i Tuzla 22, Grude i Trebinje 23, Bijeljina i Mostar 24, Gradačac i Neum 25 stupnjeva. Atmosferskti tlak je u Sarajevu izniso 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.



U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva

U utorak se očekuje sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. U drugom dijelu dana lokalno slabi pljuskovi su mogući ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U srijedu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa, pišu Vijesti.ba.

