REISUL-ULEMA NA AJVATOVICI:SLOBODU I JEDINSTVO MORAMO SAČUVATI PRUSAC, 26. JUNI 2022. (MINA) – „Naš narod ima svoju vjeru, jezik, kulturu i tradiciju, zemlju i državu. S vjerom u Boga, svojim radom i zalaganjem, upornošću i ustrajnošću, narodnim osjećanjem, duhovnom snagom i političkim jedinstvom, moći ćemo osigurati sigurnost našem narodu i našoj zemlji“, poručio je danas na centralnoj svečanost „512. dana Ajvatovice“ reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović. Obraćajući se prisutnim na platou Ajvatovice, reisul-ulema Kavazović kazao je kako su Bošnjaci vodili tešku borbu za fizički i duhovni opstanak, čemu svjedoči i dovište Ajvatovica, te da su u toj borbi ojačali, postali politički narod, svjestan sebe, svoje vjere, duhovnosti i tradicije. „Povratka na staro više neće biti. Pokušaji da nas se satjera u klance i klisure, da budemo podanici velikodržavnih projekata s istoka i zapada, nisu uspjeli. Za svoju slobodu nikome ništa ne dugujemo, no, moramo se boriti da je sačuvamo. Vrijeme koje je pred nama u sebi nosi opasnost na koju naši dušmani računaju“, kazao je reisul-ulema. Upozorio je na veliko političko-interesno usitnjavanje našeg naroda, kazavši da politička usitnjenost vodi gubljenju političke neovisnosti. „Umjereni, racionalni, politički pluralizam je poželjan u našem narodu, a politički populizam poguban i štetan. Zreo politički narod je onaj koji zna proniknuti u namjere drugih, postaviti se odgovorno i izabrati politiku i ljude koji će na najbolji način znati zaštititi narodni interes i državu. To je zadaća koju moramo uvijek iznova, svaki dan raditi. Povijesni tok jednog naroda je kao i hod pojedinca. Moramo vjerovati i boriti se“, naglasio je reisul-ulema Kavazović. Prema njegovim riječima, velika prijetnja su i niska stopa nataliteta i odlazak radno-sposobnog stanovništva. „One politike koje budu htjele uhvatiti se u koštac s ovim problemima imat će budućnost i zadobit će povjerenje naroda, s pravom“, naglasio je danas reisul-ulema Kavazović. Reisul-ulema je kazao i kako je primarni cilj zajednice muslimana u svakom vremenu isti: živjeti u skladu s islamskim vrijednostima društvene pravde, međusobnog dogovaranja, ličnog i zajedničkog rada i djelovanja, iskrene pobožnosti, a sve u miru s drugim ljudima. „Islam nas uči da nema nikakvog izvanjskog spasenja i promjene za čovjeka i zajednicu, osim onog unutar njih samih. Spasenje koje ne znači i unutarnje obraćanje, bilo za pojedinca ili zajednicu, lažno je“, potcrtao je reisul-ulema. Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo, BiH, agencija@mina.ba Za muslimana, kako je kazao reisul-ulema, pripadnost zajednici je emocionalna kategorija, u kojoj se veza među ljudima održava neposrednim kontaktom i poznavanjem. „Musliman je onaj koji ne prihvata podjele među ljudima: na one koji su više i na one koji su manje vrijedni. Islam nas uči da su ljudi jednaki u pravima i obavezama, bili oni muslimani ili nemuslimani. Svako odvajanje ljudi je nemoralno, nepravedno i za nas neprihvatljivo. Jedina razlika među nama je ona koja uključuje moralni kriterij: svjedočiti istinu makar i na vlastitu štetu. Zato je sveta zadaća i cilj bosanskih muslimana ostvariti zajednicu jednakih, slobodnih ljudi, koji će slobodno ispovijedati ono u što vjeruju“, kazao je reisul ulema. Podsjetio je da su preci u amanet ostavili Islamsku zajednicu, „čuvara islamskih i narodnih vrijednosti“. „Vjera je njena srčika, a džemat njeno tijelo. Njena zadaća je odgajanje mladih naraštaja, koji će biti temelj naše egzistencije i opstanka. U svijetu u kojem živimo, prepunom alkohola, droge, prostitucije, pornografije, kocke, lahke zarade, nepotizma i korupcije, imami i učitelji stoje uspravni u borbi za fizičko i mentalno zdravlje našeg naroda. U državnom sistemu u kojem se veća pažnja poklanja kojekakvim kvazi- medijima, nego odgoju i obrazovanju, posljedice su pogubne. Erozija morala je vidljiva na svakom koraku“, kazao je reisul-ulema Kavazović. Dodao je da je okupljanje na Ajvatovici potvrda opredijeljenosti da se slijedi načelo vjere: vjernici su braća po vrijednostima za koje se zalažu. „Naše vjerničko bratstvo manifestira se u uzajamnoj solidarnosti, jednakosti i zajedništvu. Sve što nas razdvaja i unosi nemir u zajednicu mora biti odbačeno, kao strano tijelo, bez obzira na to odakle dolazilo“, istaknuo je reisul-ulema.