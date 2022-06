Spremite se za vrelinu: Temperature iduće sedmice i do 40 stepeni celzija

Prema njegovim riječima naredne sedmice sa jačanjem termobaričkog grebena i pritjecajem vrelog zraka sa prostora sjeverne Afrike prema našim područjima izgledno je približavanje cifri od 40 stepen celzija, najprije u južnoj Hercegovini dok će u većini krajeva temperatura biti od 34 do 38 stepeni.

“Čuvajmo se vrućine koja može nepovoljno utjecati po zdravlje populacije, hidrirajmo se i poštujmo preporuke nadležnih tijela (zdravstvena struka i hidrometeorološki zavodi)”, naveo je Sladić.

Danas će u BiH preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno kiše može biti na području Krajine i sjevera Bosne. U poslijepodnevnim satima širom zemlje se očekuju slabiji lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni celzija.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena, piše Klix.

