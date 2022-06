UPOZORENJE: OČEKUJE SE JAKO NEVRIJEME U OVIM KRAJEVIMA BIH!

Meteoalarm se izdaje za područje Krajine i sjevernog dijela Bosne i to do 22 sata večeras.

Prema najavama meteorologa prolaznih pljuskova i grmljavine ujutro može biti u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije i u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Prolazan pljusak je moguć od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak u Bosni djelomično vedro uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Sunčanije u Hercegovini gdje je poslije podne moguć pljusak na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.

U petak u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika povremeno će biti nešto lošija, izraženije u dijelu Bosne, pretežno zbog kratkotrajnih nestabilnih perioda.

Ove promjene bi kod osjetljivih osoba mogle dovesti do umjerenih reakcija u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti.

Neophodno je i dalje izbjegavati duže boravke na suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u najtoplijem dijelu dana, uz praćenje i pridržavanje uputa savjetodavnih službi. prenosi hayat

