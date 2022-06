NEDIM SLADIĆ IMA DOBRE VIJESTI ZA LJUBITELJE SUNCA: USKORO NAS OČEKUJE PRVI TOPLOTNI VAL

Prema trenutnim prognoznim materijalima Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) i Globalnog prognoznog sistema (GFS), u naredne dvije sedmice postoji snažan i konzistentan signal za natprosječno toplo vrijeme u Bosni i Hercegovini, odnosno toplije, a povremeno i znatno toplije nego je to uobičajeno u odnosu na klimatsku normalu 1981-2010. Uzimajući u obzir topliju prvu i treću dekadu mjeseca juna ove godine, sve su prilike da će usljed izraženijeg odstupanja temperatura zraka juni 2022. biti i topliji od prošlogodišnjeg, čak i sa izostankom rekordno visokih temperatura koje smo imali prošle godine krajem mjeseca, budući da je prošle godine juni samo u zadnjoj dekadi mjeseca bio iznimno topao. Broj vrelih dana (temperatura zraka >30,0 °C) u junu 2021. na području Sarajeva iznosio je 13 te su velikom većinom registrovani tokom treće dekade mjeseca juna. Do danas ih imamo 6, što znači da bismo ove godine mogli lagano izjednačiti pa i premašiti broj vrelih dana.

Dodaje kako su padavine do kraja mjeseca svedene isključivo na lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Rjeđe pojave lokalnih nestabilnosti u srijedu uglavnom na istoku Bosne. Padavine do početka jula mjeseca nisu izgledne u Hercegovini i na većem dijelu Jadrana. U narednom periodu najviše dnevne temperature su uglavnom od 30 do 35 °C, lokalno na jugu Hercegovine i sjeveru Bosne do 37 °C, pa sad možemo govoriti i o prvom toplotnom valu ovog ljeta koji može nepovoljno utjecati na zdravlje, pogotovo najosjetljivijih, budući da će temperature zraka pet dana zaredom odstupati za 5 i više stepeni, što je u skladu definicije toplotnog vala. Noći i jutra će ubrzo postajati sve toplija uz nedostatak svježine, što može imati reperkusije na kvalitetan san. Pojačan osjećaj sparine izgledan je s više vlage u zraku u utorak – napisao je Sladić na Facebooku. prneosu “Hayat“.

