Dodik: Komšić je sinoć doživio potpuni poraz

Dodik je u Banjaluci kazao da je mnogo misterije bilo oko toga šta će biti u Briselu.

“Dokument je nama predočen tek na početku sastanka i u njemu je bilo mnogo netačnih informacija. Želim kazati da smo djelovali jedinstveno, imali smo mala taktičko ponašanja. Nešić je u svojim diskusijama bio korektan i razgovarao je sa nama”, otkrio je.

Lider SNSD-a je istakao kako su političari iz Federacije BiH, bez obzira da li su vladajući ili opizicija, “postavljali što žešće uslove nama iz Republike Srpske”. Dotakao se i odsustva sa sastanka lidera HDZ-a Dragana Čovića.

“Sastanak je obilježila činjenica da nije prisustvovao ni Čović, jer nije želio učestvovati gdje god bude Komšić. Ja to razumijem, ali je on bio tamo (u Briselu) i misilim da je imao sastanak sa Michelom i Borrellom”, kazao je Dodik.

Današnje obraćanje javnosti u Banjaluci lider SNSD-a iskoristio je da napadne predsjednika PDP-a Branislava Borenovića, koji je također učestvovao na sastanku u Briselu.

“Borenović je tamo napravio potpuni fijasko za njega i RS. Čuli smo da opozicija iz FBiH podržava Borenovića kao razumnog. On ne zaslužuje da ga komentarišem, ali se pokazalo da nije bio spreman na zajednički stav iz RS”, naveo je lider SNSD-a.

Dodik je ocijenio kako će svi, nakon sastanaka, pokušati govoriti kako su uspjeli, a po njemu jedini uspjeh je što je načelno dogovoreno da se izbori u Bosni i Hercegovini provedu u fer i demokratskoj atmosferi. Ponovio je da ništa nije potpisano i da su uvaženi skoro svi zahtjevi vladajućih iz RS.

“Zatražili smo da sve bude dio dogovora. Rekli smo da nećemo prihvatiti Rezoluciju UN-a o osudi agresije na Ukrajinu. Mi to nismo htjeli prihvatiti. Na kraju je stajalo da ćemo to imati u vidu, imali smo to u vidu i prije nego što smo pošli tamo. Naš zahtjev je bio da stoji kako je BiH ‘sastavljena’ od dva entiteta i Brčko Distrikta, i da stoji tri konstitutivna naroda”, kazao je.

Dodik je zaključio da je njegov kolega iz državnog predsjedništva Željko Komšić bio “najnervozniji”…

“I najgori. Ovaj dokument je njegov potpuni poraz. Znamo da bježi od priče o konstitutivnosti i u dokumentu to stoji. Primjedbe koje smo tražili u pravilu su uvažene. Piše tamo da se prihvataju odluke stranih i domaćih sudova, ali je izbačen Ustavni sud”, zaključio je Dodik, te je pozvao Evropsko vijeće da nakon ovog sastanaka u Briselu što prije da kandidatski status Bosni i Hercegovni za Evropsku uniju. prenosi “N1“.

Facebook komentari