Komšić nakon Brisela: Dodik se mučio pa prihvatio; želje hotela neispunjene

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izrazio je svoje zadovoljstvo postignutim.

“U osnovi ne radi se o lošem dokumentu, pogotovo, sam zadovoljan činjenicom da se u njemu navodi potreba za implementacijom svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, i načelno su ga prihvatile sve probosanske stranke, tj. one sa sjedištem u Federaciji BiH. Prihvatio ga je na kraju i Dodik, valjda iz straha od sankcija. Istina Dodik se mnogo mučio, prvo je prihvatio, pa odbio i na kraju prihvatio”, izjavio je Komšić.

Podsjeća i to da sporazum nisu prihvatili Branislav Borenović (PDP) i Nenad Nešić (DNS), te dodaje da se Nenad Stevandić bunio.

“Što se mene tiče, ako ovakva vrsta dokumenta se može iz EU tumačiti kao napredak i ako će to biti dovoljno, kako bi dobili podršku za kandidatski status, onda nemam ništa protiv. A to što su protiv oni koji dobacuju iz hotelskih soba jer se ne razgovara isključivo o njihovim željama, to je njihov problem”, saopštio je Komšić, osvrnuvši se na potez lidera HDZ-a Dragana Čovića koji je otputovao u Brisel, ali u konačnici odbio da učestvuje na sastanku. prenosi n1

