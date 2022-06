Srušen je rekord: Ovo su nove cijene goriva na pumpama u BiH

Prema podacima kojima raspolaže portal Radiosarajevo.ba, ponovo su na “udaru” vozači koje voze automobile na benzinski pogon, tako da smo zabilježili novi rekord – litra dizela “skočila” je za 24 sata za 10 feninga.

U odnosu na početak juna, litar benzina je skuplji za 30 feninga. Zabilježili smo da je početkom marta 2022. najniža cijena litre benzina iznosila 2,66 KM, a već danas 3,66 KM.

Za tri mjeseca cijena litre benzina u glavnom gradu BiH veća je za “cijelu” jednu marku.

“U slučaju da barel nafte dosegne 150 USD, cijene derivata idu na cca 4 KM, a cijena gasa će od oktobra biti tolika da je u Sarajevu neće moći redovno platiti 70 % korisnika gasa. Kada će se upaliti “crvena svjetla” odgovornih ne znam, ali jedno znam da sa barelom od 150 USD teško da će više išta biti isto kao samo prije nešto od više od godinu. Samo se nadati da barel nece otici na 150 USD”, kazao je Almir Bečarević, ekspert za energetiku, u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata u petak, 10. juni, u Federaciji BiH bio je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 3,21 do 3,46 KM/litru;

– Premium bezolovni benzin 98, BAS EN 228 – BMB 98 iznosi od 3,16 do 3,66 KM/litru;

– Dizel BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 3,21 do 3,51 KM/litru.

