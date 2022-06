Protest na Uborku tri godine kasnije: Zahtjevi su isti kao i 10. juna 2019.

Uborak, te ponovno iskazali bunt zbog neizmještanja deponije na drugu lokaciju i nezatvaranjaiste. Već godinama, njihovi zahtjevi su, upozoravaju, isti,međutim vlasti na svim nivoima ne čineništa čime bi se stvari pokrenule na bolje.

– Ako se vratimo tri godine unazad, shvatit ćemo da su zahtjevi koje imamo danas isti kao i 10. juna 2019. I sto su puta objavljeni u medijima. To je zatvaranje i izmještanje deponije,iznalaženje nove lokacije, sanacija postojećih kaseta, odnosno izgradnja prečistača za procjedne vode. Držimo se toga s obzirom da se tri godine niko nije ni sjetio potražiti novu lokaciju. Oni i dalje, bez obzira na sve, u svojim planovima predviđaju proširenje deponije, rekao je aktivista Nijaz Hodžić, koji je pred novinarima stajao na istom mjestu kao prije tri godine.

Njegov kolega Omer Hujdur, koji se u međuvremenu i politički angažirao, upozorio je na trenutno stanje na deponiji, koje je kako je rekao, gore nego ikada.

– Apsolutno ništa nije riješeno. Smeće se odlaže i deponira bez kontrole, uključujući i animalni otpad. Dokad će se takvo stanje zadržati, niko ne zna, rekao je.

Iz Gradske uprave Mostara nedavno smo čuli apele čelnih ljudi, koji su molili aktiviste da povuku tužbe protiv Ministarstva okoliša i turizma FBiH, a kako bi se konačno započelo raditi na saniranju deponije, međutim iz Udruženja na to ne pristaju.

– Grad ima blokadu zbog tužbi koje smo podnijeli, ali bez obzira na sve oni se ne predaju i dalje tjeraju po svome. Pod krinkom da iskopavaju šljunak, nedavno su započeli kopanje nove rupe za deponovanje. To nije u skladu sa zakonima. Oni imaju dozvolu, a mi smo uložili žalbe i tužili Ministarstvo okoliša i turizma FBiH. Čekat ćemo ishod sada, pa ćemo znati reagirati dalje.

Ukoliko naši sudovi ne budu sudili prema zakonima, pravdu ćemo tražiti pred sudom u Strasbourgu. Ovo će najvjerovatnije tamo i završiti, poručio je Hujdur.

Slične poruke gradskim vlastima uputio je i Nijaz Hodžić.

– Gradonačelnik Kordić je kada je došao obećao da će sanirati i zatvoriti deponiju. Ništa od toga nije uradio. Traži istovremeno okolo nekakve papire. Priča nam o novcu… Ako ga već imaju zašto ne pokrenu sanaciju? To mi niko sigurno ne brani. Pročitao sam izjavu u kojoj kaže da je u kontaktu s nama. Mi s njim nismo već šest mjeseci. A stanje na deponiji je gore nego ikad. Nikada nije bilo više prašine. Bilo koji vjetar da puhne ova prašina ode na Aveniju, tvrdi Hodžić. Kaže i da narod na sjeveru grada nije jedini koji je ugrožen. Suština je da Uborak sa svojim navodnim štetnim djelovanjem škodi svima u dolini Neretve.

– Njihov nerad u ove tri godine je nevjerovatan. Ispašta narod. Nećemo povući tužbe. Nećemo ni odustati od borbe. Iskreno, ne znam šta misle gradonačelnik i vijećnici. Naše strpljenje je pri kraju. Nećemo blokirati deponiju, jer će oni ako ovako nastave blokirati sami sebe. Ovo danas tu je katastrofa. Nemaju nikakvu dozvolu za dovoz smeća, a stalno to rade. Kopaju nam i nove rupe, istovremeno ne poduzimajući ništa da se stanje sanira. Nedavno sam na radiju slušao ravnatelja JP Deponija. Kaže da je ovo ovdje savršenstvo, da je Uborak deponija za primjer. Tog čovjeka pod hitno zbog toga treba smijeniti. To što je izgovorio je sramota. On nema pojma da se narod ovdje truje, poručio je Hodžić.

