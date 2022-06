Kantonima dodijeljeno 200.000.000 KM: Podrška Posavskom i BPK

Ugovori se odnose na finansijsku pomoć Vlade Federacije BiH kantonima za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto. Kroz Poneder 2 Federacija BiH je procentualno najviše novca dodijelila Županiji Posavske i Bosansko-podrinjskim kantonu Goražde. U Vladi FBiH su se obratili njihovi premijeri.

Aida Obuća, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kazala je da su dobili smo najmanji iznos oko 4 miliona, ali da će im to puno značiti.

“Ukoliko to procentualno gledamo sa ostalim kantonima, to je približno. To će nam značiti da nastavimo reforme koje smo započeli i da stabiliziramo budžet našeg kantona, ali i da nastavimo sa infrastrukturalnim projektima”, rekla je Obuća. prneosi “N1“.

Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske, kazao je da ovo što su danas potpisali biće od velike pomoć.

“I ove godine ćemo, između ostalog, uložiti ovo u infrastukturalne projekte, kako cestovne i obrazovne”, kazao je Topić.

Jelka Miličević istaknula je da je danas prilika da se ojača program ekonomskih reformi.

“Mi prenosimo indirektno te ciljeve i na niže razine vlasti. Iskreno se nadamo da će ovo sve doprinijeti životu ljudi na tim prostorima”, kazala je.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić istaknuo je da nije ovo sve što Vlada FBiH radi u savezu sa kantonima.

“Ispravili smo neka nerazmjerna davanja po kantonima. Tu nepravdu smo ispravili. Sve obaveze koje su kantoni različito servisirali, kao npr. dječiji doplatak, mi smo podigli na federalni nivo. Isto je bilo i sa Zakonom o potpomognutoj oplodnji. Nadamo se da svi zaslužuju ista prava bez obzira u kojem kantonu žive“, podrctao je premijer FBiH.

Edin Forto, premijer KS, nije se pojavio na potpisivanju, a kako su obavijestili iz Vlade KS, razlog je jer je kasno primio dokumentaciju o potpisavanju ugovora.

Inače, pomoć za KS iznosi 36 miliona. Miličević je prokomentarisala nedolazak Forte, rekavši da je procedura takva da se na licu mjesta potpiše, tako da će biti obaveza premijera Forte ili nekoga po ovlaštenju premijera da dođe u Ministratvo i potpiše.

Podsjetimo, Vlada je na sjednici održanoj 26. maja ove godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Kantoni“, u iznosu od 200.000.000 KM.

