Nedim Sladić najavio promjenu vremena, nastupa od srijede

Srijeda, 08.06.2022.

Sinoptička situacija: Po visini dolazi do pada geopotencijalne vrijednosti kao posljedica slabljenja visinskog grebena, uvjetovan produbljenjem termobaričke doline, osom preko Francuske dalje prema Đenovskom zaljevu, pri čemu se spušta hladnija zračna masa sa sjeverozapada. S prednje strane visinske doline prema našim područjima počinje pritjecati sve vlažniji zrak. U nižim nivoima atmosfere te u prizemlju na razgraničenju između toplijeg i hladnijeg zraka uočljiva je položena fronta od zapada Švicarske sve do Baltika koja poprima zbog paralelnih strujanja između podjednakih zračnih pritisaka sa istoka i zapada elemente sporopokretljivosti (tzv. kvazistacionarna fronta), gdje je povezana za matičnu ciklonu nad Skandinavijom. Pritjecaj vlažnog zraka na zagrijano tlo tokom predstojeće noći uslovit će pojavu lokalnih nestabilnosti u polju sniženog zračnog pritiska.

Prognoza vremena: u srijedu, 08.06.2022. se usljed pritjecaja vlažnog zraka sa sjeverozapada u Krajini tokom prvih sati prognoziraju kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, a usljed povišenih parametara nestabilnosti i curenja hladnijeg zraka po visini moguća je pojava lokalno izraženijeg grmljavinskog nevremena praćeno jačim vjetrom i gradom. Lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom bit će duž sjevera Bosne, prema ranom jutru i na sjeveroistoku Bosne te u predjelima bliže Slavoniji i Srijemu. U ostatku Bosne uglavnom djelomično vedro, a na jugu Hercegovine umjereno do pretežno oblačno. S daljnjim produbljenjem doline, vlažan zrak će sa Jadrana preko zapadne Bosne pristizati prema Dinaridima uslovljavajući jači razvoj grudvastih oblaka što će za posljedicu od sredine dana prema poslijepodnevu imati pojavu lokalnih pljuskova i grmljavine, najviše zastupljeni u centralnim, istočnim i djelomično sjeveroistočnim područjima Bosne. Pljuskovi sa grmljavinom će nerijetko biti i izraženiji iznad planinskih predjela ove regije, budući da će usljed većeg prisustva vlage u nižim nivoima atmosfere I curenja hladnijeg zraka sa sjeverozapada, a u doticaju s toplijim s jugozapada dolaziti do većeg hlađenja, širenja i kondenzovanja zraka, pri čemu za kratko vrijeme mjestimično može pasti veća količina padavina, a izraženi parametri nestabilnosti upućuju i na snažnije silazne struje koje mogu usloviti lokalnu pojavu grada. Prolaznih lokalnih pljuskova sa grmljavinom bit će i na jugu Hercegovine, a tokom dana duži suhi periodi izgledni su u Krajini. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne uglavnom sjeverni i sjeverozapadni, a na jugu Hercegovine i u centralnim područjima Bosne jugozapadni. Prolazno je za vrijeme nepogoda vjetar jak, lokalno i s olujnim udarima. Usljed curenja hladnijeg zraka po visini, najniža temperatura zraka sutra je na prostoru Krajine. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 18 u Krajini, do 24 °C u centralnim područjima Bosne, na jugu Hercegovine do 28 °C.

Četvrtak, 09.06.2022.

Sinoptička situacija: po visini s jačanjem ose grebena prema Ujedinjenom Kraljevstvu na njegovoj prednjoj strani dolazi do spuštanja hladnije zračne mase u uspostavljenom kanalu prema Đenovskom zaljevu u sjeverozapadnoj visinskoj struji, dodatno produbljujući termobaričku dolinu koja zatvaranjem izohipsi formira visinsku ciklonu nad Jadranom uz izraženiji dotok vlažnog zraka prema našim područjima (Figura 1). U prizemlju konsekventno s prodiranjem hladnijeg zraka od Azorske obale prema centralnim dijelovima Europe jača anticiklonalni greben, dok se nad Jadranom ciklonalno polje dodatno produbljuje, vezanu uz pripadajuću frontu položenom nad zapadnim Balkanom sve do sjevera Europe.

Izvor : Prikaz karte visinskih polja na visini od 5,54 km visine (500 hPa). Konturno, crne linije (gpdam) – geopotencijalna vrijednost; obojeno (°C) – temperature na stubu visine od 1,5 km (850 hPa). Bosna i Hercegovina nalazi se pod utjecajem visinske ciklone s kojom prisitže vlažan zrak. Izvor: ECMWF

Prognoza vremena: u četvrtak, 09.06.2022. se u našoj zemlji prognozira pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od ranog jutra će se val vlažnog zraka preko Italije i Jadrana premještati prema sjeverozapadu Bosne, jugozapadu Bosne i Hercegovini uvjetujući pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, pri čemu se na navjetrinskoj strani Dinarida usljed većeg hlađenja, širenja i kondenzovanja zraka prognoziraju lokalno i obilniji izljevi kiše. Prema sredini dana pljuskovi i grmljavina izgledni su i u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, pri čemu će lokalno biti i izraženiji, posebno u planinskim područjima. Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom najizgledniji su na sjeveru i sjeverozapadu Bosne usljed jačanja pritisnog gradijenta i izraženijeg dotoka hladnijeg zraka sa sjeverozapada koji se sukobljava sa nešto toplijim koji pristiže s istoka, naročito od drugog dijela poslijepodneva i tokom večeri koje se nastavljaju i prema prvim satima petka, s kojom mjestimično može pasti i više od 50 litara po kvadratnom metru, što u kratkom vremenskom intervalu usljed veće količine padavinskog taloga može dovesti do pojave bujičnih i urbanih plavljenja. Vjetar slab do umjeren, većinom sjeverozapadni i sjeverni na prostoru Krajine I sjevera Bosne, dok je u Hercegovini I centralnoj Bosni uglavnom južnog smjera. Prema kraju dana vjetar će usljed pritisne razlike jačati na prostoru sjeverne i sjeverozapadne Bosne, pa će tokom večeri biti umjeren, na udare i jak. U noći na petak, vjetar će u Hercegovini promijeniti svoj smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 16 do 21, na jugu Hercegovine do 24 °C.

Petak, 10.06.2022.

Sinoptička situacija: na visini se osa grebena proteže do centralnih dijelova Europe, a sa zadnje strane visinske ciklone u sjevernoj i sjeveroistočnoj visinskoj struji se održava prisustvo hladnijeg I vlažnijeg zraka. Konsekventno, u prizemlju usljed podvlačenja toplijeg zraka pod pristigli hladniji dolazi do procesa okluzije fronte, odnosno završnog, odumirućeg stadija ciklone koja odmiče do kraja dana prema Jonskom i Egejskom moru uz njeno daljnje slabljenje, tj. popunjavanje u izraženom gradijentnom polju uslovljeno povišenijim pritiskom sa sjeverozapada i sniženim s jugoistoka. (Figura 2).

Prognoza vremena: u petak, 10.06.2022. se zahvaljujući jačanju sjeveroistočnog strujanja koje rastjeruje oblake na jugu Hercegovine prognozira djelomično vedro i vjetrovito vrijeme. U sjevernoj Hercegovini i ostatku Bosne pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, koji će najviše biti skoncentrisani u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne gdje će biti povremeno i izraženiji. Slabije padavine su uglavnom na prostoru centralne Bosne. S jačanjem zračnog pritiska sa sjeverozapada prema večeri će padavine prestati na području Krajine, a do jutra i u većem dijelu zemlje, izuzev krajnjeg istoka, sjeveroistoka i djelomično centralnih predjela Bosne. Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do jaka, na udare usljed prisutnog niskog mlaza struje i olujna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 14 do 20, na jugu Hercegovine do 28 °C.

Izvor : Sinoptička karta nad Europom i pripadajuće frontalne plohe za petak, 10.06.2022. u 14:00. Položeni front preko zapadnog Balkana u procesu okluzije (ljubičasti polukrugovi i trokutići) kao posljednja faza ciklone koja se konsekventno popunjava. Izvor: Deutscher WetterDienst

Subota, 11.06.2022.

Sinoptička situacija: Glavnina nestabilnosti je iza nas, ali se naša zemlja i dalje nalazi između dva barička sistema – grebena sa zapada i visinske ciklone po njenoj periferiji. Odmicanjem visinske ciklone prema Turskoj očekuje se jačanje visinskog grebena prema našem području. U prizemlju jačanje utjecaja anticiklone, pa dolazi do postepene stabilizaciju vremena.

Prognoza vremena: u subotu, 11.06.2022. na jugu Hercegovine preovladavat će uglavnom sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Drugdje većinom prijepodne pretežno oblačno, a na krajnjem istoku Bosne i uz još malo slabe kiše. U Krajini postepeno smanjenje naoblake koje se prema kraju dana širi na istok, pa će u drugom dijelu dana preovladavati barem djelomice sunčano. Najoblačnije u centralnoj i istočnoj Bosni gdje se smanjenje naoblake očekuje u večernjim satima. Vjetar umjeren sjevernog I sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini bura, u početku još povremeno s jakim udarima, koja će slabjeti prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 24, na jugu Hercegovine do 30 °C.

Nedjelja, 12.06.2022.

Prognoza vremena: u nedjelju, 12.06.2002. sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 27, na jugu Hercegovine do 30 °C.

