Nova sedmica, nove cijene goriva

Početak sedmice građani BiH dočekali su sa novim cijenama goriva.

Prema podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine dizel u Sarajevu košta od 3,11 do 3,26 KM po litri, a benzin je od 3,11 do 3,26 KM po litri.

Cijene u Tuzli se kreću od 3,16 do 3,31 KM po litri za dizel i od 2,91 do 3,312 KM po litri za benzin. U Mostaru cijena dizela se nije mijenjala, a kreće od 3,16 do 3,31 KM. Benzin je prošle sedmice poskupio, pa pojeftinio, i sada mu je cijena od 3,01 do 3,21 KM po litri.

U Zenici nema promjena što se tiče najniže cijene dizela i ona iznosi 3,21 KM za litar goriva. Međutim, najviša je niža za 10 feninga i sada košta 3,26 KM po litri. Cijena benzina je pala ispod 3 KM i sada košta od 2,91 KM do 3,21 KM.

Cijene goriva u ostalim gradovima možete pogledati na aplikaciji FMT FBiH oil info.

Iako je “dobra vijest” da je na pojedinim pumpama cijena goriva ispod 3 KM za litar, treba podsjetiti na prošlogodišnje podatke. Kako navode iz Vanjskotrgovinske komore dizel je lani u prosjeku koštao 2.04 KM po litri, a benzin 2.13 KM po litri.

