Turković: Otcjepljenje RS je već počelo

Ovo je istakla Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u intervjuu za italijanski Corriere della Sera, u kojem je, kako su ocijenili, prešla pravo na stvar.

“Veoma smo zabrinuti, Moskva želi da bude velika kao nekada, sigurno se neće zaustaviti i nastaviti, ne samo u Moldaviji i Pridnjestrovlju već i u našem regionu” – dodala je Turković. prenosi “N1“.

Na pitanje može li rat u Ukrajini potaknuti Beograd da djeluje zajedno s Moskvom na Balkanu, odgovorila je da Srbija mora da odluči s kim će ostati, da li u EU ili u Moskvi.

“Žele da postanu dio Evropske unije, ali u isto vrijeme održavaju čvrste veze s Rusijom. Tako da ne znamo tačno kako će se oni ponašati u budućnosti, ali mislim da je vrijeme da odlučimo kuda želimo da Zapadni Balkan ide. A to ovisi koliko od balkanskih zemalja toliko i od Evropske unije. Geografski pripadamo Evropi, ali ako Brisel ne preduzme korake u tom pravcu, taj prostor bi mogao popuniti neko drugi” – odgovorila je Turković.

Postoji li opasnost od secesije u Bosni i Hercegovini? Milorad Dodik, član Predsjednštva BIH iz RS-a, vrši pritisak na to da RS stvori vojsku, policiju i poresku upravu nezavisnu od centralne vlasti.

“Rekla bih da je to više od rizika, otcjepljenje je već počelo, donijele su se odluke Republike Srpske koje idu u tom pravcu i koje će stupiti na snagu za godinu dana. Dakle, ako Milorad Dodik pobijedi na izborima u oktobru, on će sigurno aktivirati svoj plan za Republiku Srpsku” – upozorila je Turković.

BiH teži pridruživanju Evropskoj uniji, ali još uvijek nije zvanično kandidat. Kada će se to dogoditi?

“BiH mora što prije postati zemlja kandidat, to bi bio snažan signal za bosanske Srbe u RS, na izborima bi neopredijeljeni mogli odlučiti da glasaju za one koji su za EU, a ne za one koji su za Rusiju” – kazala je Turković.

Ukrajina bi mogla imati ubrzani put ka članstvu u EU dok vi već dugo čekate.

“Mislim da obje zemlje moraju biti kandidati, i mi smo imali svoj udio u borbi, krvoproliću i odbrani evropskih vrijednosti prije trideset godina. Branili smo multikulturalnost i vjerske slobode u našoj zemlji. Kao što znate, više od 100.000 ljudi je ubijeno, deseci hiljada žena su silovane. Nažalost, sve se to sada dešava u Ukrajini koja traži ulazak u EU i zaista ne vidim zašto bi to trebalo odbijati. Jasno je da će tada postojati cijeli put, s preduvjetima o kojima će se morati odlučiti, ali ne vidim baš zašto ne dati status kandidata – istakla je Turković.

BiH također razmišlja o ulasku u NATO, ali je Moskva već rekla da bi to smatrala neprijateljskim činom. Da li se osjećate ugroženo?

“I Rusija daje iste signale o našem ulasku u Evropsku uniju, jasno je da žele da dominiraju ovim dijelom svijeta. Oni znaju da će, ako kontrolišu Bosnu i Hercegovinu, kontrolirati cijeli Balkan” – odgovorila je ministrica vanjskih poslova BiH.

