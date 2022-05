Profesionalni vozači iz BiH masovno odlaze u EU

Veliki problem predstavlja rast cijene goriva i rezervnih dijelova, poručuju iz Vanjskotrgovinske komore BiH. Građani već plaćaju skuplje putne karte, a zbog svega uskoro bi moglo doći i do reduciranja putnih linija.

Odljev vozača, poskupljenje goriva, rezervnih dijelova, repromaterijala i guma samo su neki od problema sa kojima se cestovni prijevoznici i privrednici susreću.

Prijevoz putnika je u ožujku poskupio za oko 15 posto, a uskoro moglo bi doći i do smanjenja broja putnih linija.

”Ako se nastavi trend rasta cijena goriva sigurno će doći do novog poskupljenja prijevoza. Određeni vidovi prijevoza putnika će ostati bez prijevoza. Nećemo imati dovoljno vozača da pokrijemo sve poslove koje smo do sada radili. Odnosno, prijevoznici će se orijentirati na one poslove koje mogu obavljati”, kazao je Saudin Parić, potpredsjednik Udruženja prijevoza putnika VTKBiH.

Sa problemima domaćih prijevoznika upoznati su i u zemljama EU, kaže Marijan Baneli, prometni lobist za EU. Kaže da će propasti neki prijevoznici, ali cestovni prijevoz u BiH neće.

”Niste vi daleko od EU, vi ste jako blizu, samo postoji jedan politički problem koji nije do nas, ali mislim da će se i on, danas-sutra riješiti jer mi moramo u ovom dijelu Europe doći u situaciju da nemamo ovakve granice, da nemamo ovakav protok roba i da nemamo problem koji nam rezultira onim što i svi vidimo. To je da upadamo u krizu”, rekao je Baneli.

U ambisima problema je i nedostatak obrasca EUR1, dokumenta kojim se označava i dokazuje porijeklo robe.

”Jako veliki broj gospodarstvenika se obratio VTK BiH. U narednom periodu planiramo sastanak sa UIO, u čijoj nadležnosti i jeste to izdavanje, tako da ćemo vidjeti sa njima kako i na koji način da premostimo taj dio problematike koje jeste izvjesna za veliki broj izvoznika u BiH. Po informaciji trenutno je pušten jedan kontigent, nekih 1000, što je mali broj”, istaknula je Sabrina Teskeredžić, direktorica Odjela za transport i komunikacije VTKBiH.

Prijevoznici poručuju, ovo sada predstavlja problem za njih, ali uskoro bi mogao postati problem cjelokupnog bh. gospodarstva.

S druge strane gospodarstvenici iz EU poručuju da su bh. vozači među najboljim u Europi te ih zato ovdje i nema dovoljno, pišu Vijesti.ba.

