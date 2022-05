Pogledajte kako izgleda dionica koja će promijeniti put na more

Izgradnja dionice Tarčin – Ivan, južno od Sarajeva, u punom je zamahu.

Ukupna dužina dionice Tarčin – Ivan iznosi 6,9 km, a vrijednost investicije je 250 miliona KM bez PDV-a.

Youtube kanal 4life objavio je kakvo je trenutno stanje na ovom impozantnom gradilištu.

Iako je prema ugovoru rok za završetak radova kraj maja 2022. godine, do toga evidentno neće doći.

Razlog za to su kašnjenja koja su djelimično izazvana problemima u vezi korona virusa, djelimično manjkom resursa na tržistu i lančanim poskupljenjem građevinskog materijala i usluga.

Stoga se okončanje radova planira za polovinu augusta 2022. godine, rekao je nedavno Jasmin Bučo, jedan od direktora BH kompanije Euro-Asfalt.

Kako su mediji ranije objavili, dionica autoceste od Tarčina do prevoja Ivan, uključujući i tunel Ivan, trebala bi biti duga blizu sedam kilometara. Ova dionica će se nastaviti na do sada izgrađeni dio autoceste od Zenice do Tarčina.

Od spomenute dužine, blizu dva kilometra otpada na tunel Ivan, koliko bi trebalo da bude dug ovaj objekat.

Nakon što bude puštena u promet, putnici više neće morati koristiti stari put preko prijevoja Ivan, uključujući stari tunel Ivan (magistralni) koji se često uzima kao granica između Bosne i Hercegovine.

Stoga se može kazati da ni put u Hercegovinu, ili na more, više neće biti isti.

