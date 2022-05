Žuti meteoalarm i danas na snazi: Pogledajte prognozu za naredne daneJutros je Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 13 stepeni, Široki Brijeg 14, Bugojno i Ivan-sedlo 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Livno i Sarajevo 17, Grude, Sanski Most i Zenica 18, Neum i Tuzla 19, Trebinje 20, Gradačac 21, Mostar 22 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike postepeno će biti lošije sa odmicanjem dana. Prolazno pogoršanje praćeno padavinama, kod većine hroničnih bolesnika uzrokovaće pojačane tegobe, izraženije sa poslijepodnevnim satima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjena raspoloženja, iscrpljenosti, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, u noći problemi sa snom. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, ali i dalje nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana u Bosne i na sjeveru Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jače naoblačenje sa sjevera se očekuje tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini vjetar južni i jugozapadni. Uz grmljavinske oblake će biti i jačih udara vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne. U poslijepodnevnim satima se očekuje pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

Subota: U Bosni oblačno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini djelomično vedro. Padavine se očekuju na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu od 26 do 29 stepeni.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini jugo, a u Bosni vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.

Ponedjeljak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu do 26 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

