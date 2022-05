Žuti meteoalarm na snazi u gotovo svim dijelovima BiH

Na području sarajevske regije očekuje se grmljavina, a lokalno su mogući i pljuskovi. Žuto upozorenje za Sarajevo je na snazi od 12:00 do 18:00 sati.

Dalje je navedeno da će žuti meteoalarm u Mostaru biti na snazi od 13:00 do 16:00, Tuzli od 12:00 do 17:00, a u Bihaću od 12:00 do 15:00 sati.

Zbog grmljavine praćene kišom žuti meteoalarm je najavljen i za područje Foče, Livna, Banjaluke i Prijedora.

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće”, upozorenje je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Podsjetimo da žuti meteoalarm upozorava na potencijalno opasno vrijeme.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i na jugu Hercegovine se ne očekuju padavine. U centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzija.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura oko 24 stepeni Celzija. prenosi n1

