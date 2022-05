Reis Kavazović se oglasio i poručio za koga treba glasati na izborima

Njegovo obraćanje Agencija MINA prenosi u cijelosti:

– Čast mi je da vam se mogu obratiti i da mogu prisustvovati zasjedanju ovog najvišeg predstavničkog tijela naše Zajednice i naših muslimana. Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi za koje sam smatrao da ih trebam kazati na današnjem zasjedanju Sabora.

Na početku želim istaknuti da smo i mi, u netom završenom pandemijskom razdoblju, u našem radu oprezno i odgovorno gradili planove i programe i realizirali ih, uz stalne korekcije i reprogramiranja. Pokušavali smo vjerski život muslimana držati na što višem mogućem nivou.

Prošlu godinu obilježila je velika politička i sigurnosna kriza u našoj zemlji, izazvana i ohrabrena politikama iz našeg užeg i šireg okruženja, a koja je za posljedicu imala blokadu državnih organa i prijetnje secesijom koja traje. Aspiracije naših susjeda, njihovo neumjesno miješanje u sve i svašta i našoj zemlji, intenzivirano je invazijom Rusije na Ukrajinu.

Veliki i brutalni vojni sukob na tlu Evrope

Danas se pred našim očima odvija veliki i brutalni vojni sukob na tlu Evrope. Slike ruskog razaranja ukrajinskih gradova, ubijanja i protjerivanja civila, prizori masovnih grobnica, opsjedanja gradova itd. podsjetili su nas, građane Bosne i Hercegovine, na agresiju kojoj smo bili izloženi prije tridesetak godina. Čak su nas objašnjenja i opravdavanja ovih zločina neodoljivo podsjetila na ona ista objašnjenja kojima se agresor na našu zemlju koristio, obmanjujući domaću i međunarodnu javnost, poricanjem i pokušajem zataškavanja zločina koje je počinio.

Uprkos činjenici da je u Haškom tribunalu, presudama desetinama političkih i vojnih predvodnika i izvršilaca agresije, dokazan i presuđen genocid nad Bošnjacima, kao i brojni zločini nad civilnim stanovništvom, s jedne, te udruženi zločinački poduhvat da se jedan narod protjera i podijeli suverena i međunarodno priznata zemlja u srcu Evrope, s druge strane, činilo se da sve ove godine nekim faktorima u međunarodnoj zajednici nije bilo sasvim jasno s kakvim politikama i ideologijama i s kakvim pojedincima i političkim diverzijama se suočava Bosna i Hercegovina svih ovih poratnih godina.

Žalimo što je morala da se desi brutalna agresija na Ukrajinu, kako bi, svima koji to žele da vide, bilo sasvim jasno ko i zbog kakvih političkih planova i ciljeva opstruira normalnu uspostavu institucija države Bosne i Hercegovine i punu uspostavu njenog ustavno-pravnog poretka, kao i integriranje u zajednicu evropskih država. Svi građani ove napaćene zemlje s pravom se nadaju da će međunarodna zajednica iskoristiti svoje mehanizme i natjerati sve odgovorne u Bosni i Hercegovini da rade u tom cilju, a da će sve one koji se otvoreno svrstavaju na stranu agresivnih postupanja, rušilaca međunarodnog poretka, kazniti isključenjem iz političkog života.

Politički pritisci

Danas smo svjedoci političkih pritisaka, a neki ne isključuju ni druge, na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini od strane onih istih politika koje su devedesetih godina prošlog stoljeća izvršile brutalnu agresiju na našu zemlju. Pitanje izbornog zakona postalo je pitanje svih pitanja u nama susjednoj Hrvatskoj, koja se otvoreno miješa u politička pitanja u našoj zemlji, vrši pritisak na naš narod, optužujući ga da uskraćuje politička prava hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Sve to je popraćeno uvredama s najvišeg vrha države, od strane predsjednika ove zemlje.

Istina je da Bosna i Hercegovina treba bolje zakone, ali njih treba da donose njeni politički predstavnici, bez prijetnji iz Hrvatske ili Srbije.

Islamska zajednica u BiH se zalaže za jednakost svih građana Bosne i Hercegovine u državi, bez obzira na njihovo etničko porijeklo. Nakaradne podjele društva, po principu miletskog sistema s kraja XIX stoljeća, ne mogu biti osnova za modernu državu. Bosna i Hercegovina mora prevazići tu nakaradnu političku filozofiju etničkih podjela iz osmanskog perioda. Bošnjaci, posebno muslimani, članovi Islamske zajednice, uključeni u politički život naše zemlje, ovu zadaću treba da razumijevaju kao jednu od temeljnih vjerskih obaveza. Stvarati uvjete za politički ambijent u kojem će svi građani Bosne i Hercegovine živjeti u slobodi i demokratiji, uz puno poštivanje ljudskih, nacionalnih i vjerskih prava, obaveza je svakom muslimanu – posebno onom koji je na odgovornoj političkoj funkciji.

Istinski osjećaj zajedništva

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini svoju misiju provodi predano i odgovorno. Nastojimo da na najbolji i najefikasniji način organiziramo vjerski život muslimana, primjeren uvjetima, okolnostima i vremenu u kojem živimo. Rad u mektebima, u predškolskim ustanovama, na vjeronauci u školama, u našim obrazovnim ustanovama, u džematima i džamijama, razvijamo i unapređujemo stalnim poboljšanjem programa i sadržaja. Naše uprave razvijaju programe rada s mladima i sa ženskim dijelom našega članstva. Unapređujemo rad naših medija i prilagođavamo njihove sadržaje, kako bi bili pristupačni svim kategorijama naših džematlija. Razvijamo infrastrukturu Zajednice, osiguravajući značajne donacije od prijatelja iz islamskoga svijeta, kao i od domaćih privrednika i prijatelja Zajednice. Radimo na unapređenju vakufske imovine, uprkos činjenici da ni trideset godina nakon demokratizacije društva, nije donesen zakon o restituciji, te da je ogromna vakufska imovina zarobljena i u posjedu države. Razvijamo socijalne fondove, izdvajajući sve više sredstava za humanitarne programe.

Uvjereni smo da pripadnici Islamske zajednice imaju veliko povjerenje u nju i njene vjerske autoritete. To povjerenje iz godine u godinu raste, i pored organiziranog i perfidnog napada na nju i njenu ukupnu misiju. Iza pojedinaca i grupa koji to čine najčešće stoje neki politički centri iz BiH i okruženja. Ne brinu nas ti napadi. Naši džematlije nepogrešivo raspoznaju što je laž, a što istina. Znaju da dio njihove članarine, sadekatu-l-fitra i zekata i svakog davanja za Zajednicu, dopre do svakog džemata u zoni povratka, koji često nisu u stanju da sami održavaju vjerski život u svojim povratničkim mjestima. Putem Bejtu-l-mala i fonda za povratničke džemate, kao i putem socijalnih fondova u Uredu za društvenu brigu, osiguravamo ravnomjeran raspored ukupnih naših materijalnih sredstava. To je istinski osjećaj zajedništva muslimanske zajednice.

Demografski problem i migracije ljudi

Više nas brine to što naši pripadnici često u Islamskoj zajednici traže kompenzaciju za ono što bi trebala da radi, a izgleda ne radi, politička i akademska elita našega naroda. Tako, pred nama se često postavljaju zadaci koji nisu u prirodi našega posla, a koje je teško ignorirati. Ovdje ću samo naznačiti neka od tih pitanja: demografski problem i migracije ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ovaj problem se direktno naslanja na problem pravne nesigurnosti, što ukazuje na loše stanje u pravosuđu. Korupcija i privredni kriminal u javnom sektoru su nešto na što stalno upozoravaju iz međunarodne zajednice i što frustrira naše građane, posebno mlade. Bez snažnog pravosuđa ovaj društveni porok nije moguće eliminirati.

Nužno je stati u kraj političkoj korupciji, pogotovo kada je u pitanju izborni proces. Kupovina glasova je opasan porok koji sve više uzima maha u našem narodu, posebno u manjem entitetu. Ako svi predstavnici elite našega naroda ne zaustave tu ružnu naviku, proces demokratskog sazrijevanja naroda je upitan i ugrožen. Bez uvjerenja da su izbori demokratski i sačuvani od političkih manipulacija, ne možemo očekivati zaustavljanje procesa iseljavanja iz ove lijepe zemlje.

Poštovani članovi Sabora,

Pred vama su izvještaji o radu najviših organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za proteklu godinu. Uprkos pandemiji i ekonomskoj krizi koja se osjetila u drugoj polovini godine, naše programe smo realizirali u značajnom procentu. Racionalno smo trošili sredstva, neke aktivnosti koje su bile predviđene smo reducirali, jer nismo znali kako će se dalje upravljati pandemijom i koliko će trajati ekonomska kriza. I ovu godinu smo završili s viškom, odnosno neutrošenim budžetskim sredstvima. Taj višak smo predložili da se rasporedi za tekuću godinu, kako bismo nastavili započeto.

Na dnevnom redu su i važni dokumenti, kao što je Poslovnik o radu Sabora, Pravilnik o radu Ustavnog suda, Prečišćeni tekst izbornih pravila i dr. Imam puno povjerenje u predlagače ovih dokumenata, kao i u vaš odgovoran pristup u njihovom razmatranju. Uvjeren sam da ćete ih danas usvojiti u najboljoj formi. Danas će Sabor raspisati redovne izbore u Islamskoj zajednici, za sve organizacione nivoe, od džemata do Sabora. Ovaj proces vodimo ozbiljno i odgovorno, i stalno ga unapređujemo. Pokazujemo puni demokratski kapacitet Zajednice i istodobno čuvamo dignitet svakog predloženog kandidata i demokratski karakter ovog procesa. Molim Boga da izaberemo najbolje među muslimanima za poslove oko naših džemata, medžlisa, muftiluka i najviših organa Zajednice.

Vrijeme puno izazova

Braćo i sestre,

Očekuje nas vrijeme puno izazova za našu zajednicu i naš narod. Pred nama su izbori u državi, od kojih će mnogo toga zavisiti u budućnosti. Politička arhitektura Evrope se mijenja, a s njom će rasti i zahtjevi da se mijenja i politička arhitektura u Bosni i Hercegovini, u to nema nikakve sumnje. I kao narod, i kao zajednica muslimana, moramo biti svjesni ovih promjena.

Na izborima i za državna tijela i za tijela Islamske zajednice moramo dati naše povjerenje onim ljudima i snagama koje će biti u stanju izdržati politički pritisak koji je sve jasnije izražen. Moramo osujetiti populističke tendencije u našem narodu i svesti ih na podnošljivu mjeru. Na važna mjesta u državi i zajednici treba da biramo kredibilne ljude s karakterom i potrebnim znanjem za javni posao. Nemojmo dozvoliti da nam buka, koju će proizvoditi politički subjekti u narednom periodu, pomuti osjećaj da biramo one opcije koje su najrealnije i najoptimalnije za naš narod s najviše snage da se izbore za prava građana ove zemlje i da se suprotstave nasrtajima na nju.

Molim Allaha, dž.š., da spusti Svoj selamet i bereket na ovaj skup. Es-selamu alejkum! – navodi se u obraćanju reisu-l-uleme. prneosi “Novi“.

