Narednih dana temperature će se kretati i do 35 stepeni Celzijusa

Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme, u nekim dijelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i temperaturama koje će se kretati do 35 stepeni Celzijusa, javlja Anadolu Agency (AA).

Jutros je najniža temperatura zraka izmjerena u Širokom Brijegu i to devet stepeni Celzijusa. Na Bjelašnici i u Bugojnu registrovano je 13 stepeni, Grudama, Livnu i Sarajevu 14, Sanskom Mostu i Zenici 16, Bihaću, Mostaru i Tuzli 17, Neumu 18 i Gradačcu 21.

“Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni postepene porast naoblake. Krajem dana i tokom noći na sjeveru i sjeveroistoku Bosne se očekuju lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Drugog dana vikenda očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena.

U ponedjeljak se u BiH očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra, ponegdje i gradom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se u BiH u utorak. Poslije podne umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U srijedu se u većem dijelu zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima nešto više naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 27 do 33, u sjevernim područjima Bosne do 35 stepeni.

Facebook komentari