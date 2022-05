Džaferović nakon sastanka sa Mišelom: Kandidatski status BiH bi relaksirao odnose

Predsjednik Evropskog vijeća, Šarl Mišel (Charles Michel) boravi u Sarajevu i on je u zgradi Predsjedništva BiH održao sastanak sa Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom.

Nakon sastanka, prvi se obratio predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

– Na Samitu na Bledu prošle godine Mišel je izgovorio rečenicu koja je danas bila osnovna teza i ovog sastanka. Bilo je poznato, do tog sastanka, da zapadni Balkan treba EU, ali je on tada rekao da treba i dodati rečenicu da i EU treba zapadni Balkan. I to je sva istina – kazao je Džaferović.

Evropska geopolitička zajednica

Istakao je kako se cijeli sastanak odvijao u znaku te dvije rečenice koje ukazuju na potrebu da se sve države zapadnog Balkana integriraju u EU i da prije toga ostvare što je moguće veći napredak.

– Ruska agresija na Ukrajinu i kompliciranje sigurnosne, ekonomske i političke situacije u Evropi ukazuje na još veći značaj te rečenice s Bleda. Evropskoj uniji je potrebna vizija i ovo što radi predsjednik Evropskog vijeća Šarl Mišel je vizija kako treba da budu uređeni odnosi u Evropi, Evropskoj uniji i svijetu.

Danas je jasno kazano da BiH i sve države zapadnog Balkana imaju vrlo jasno evropsku perspektivu, da treba tražiti modalitete snažnije saradnje zemalja zapadnog Balkana i EU, kao i s državama Istočnog partnerstva – dodao je.

Na sastanku se govorilo i o novoj ideji, Evropskoj geopolitičkoj zajednici.

Kandidatski status BiH

– Ta zajednica nije i ne smije biti zamjena za evropski put država zapadnog Balkana, ali može i mora biti nešto što će nas dovesti u veći i snažniji oblik saradnje s EU. Šta to konkretno znači nije jasno definirano, ali ideja je da BiH i ostale zemlje zapadnog Balkana, ako su ispunile neke od kriterija, učestvuje u radu tijela EU i tako ostvaruju tješnju saradnju s EU. To je zamisao geopolitičke zajednice, kako sam je ja razumio – rekao je.

Džaferović je kazao da je danas na sastanku Mišelu jasno kazao da u BiH svi moraju poštivati Ustav i zakone i sve što imamo unutar BiH.

– Tu nema dileme. Institucije moraju biti deblokirane, nasrtaji na reforme moraju prestati. To je u interesu svih nas. I trebamo što prije ispuniti 14 prioriteta Evropske komisije i dobiti kandidatski status. Zamolio sam Mišela da što prije BiH dobije kandidatski status jer to je nešto što bi relaksiralo odnose u BiH – kazao je.

