Naredna dva dana nestabilno vrijeme, od srijede sunčano

U naredna dva dana u Bosni i Hercegovini se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom, a od srijede se očekuje poboljšanje vremenskih prilika, javlja Anadolu Agency (AA).

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slabiji lokalni pljuskovi su registrovani na jugu Hercegovine i sjeveru Bosne.

“Danas je u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme. Lokalnim pljuskovi sa grmljavinom su većinom u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U utorak se prije podne očekuje sunčano vrijeme. Poslije podne porast naoblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

Sunčano vrijeme očekuje se u srijedu. Jutarnja temperatura od devet do 14, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

I u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

