Zoran Milanović: Najava trećeg entiteta ekstremna, ali ću je podržati

Između ostaloga, Milanović se u izjavi za medije prilikom posjeta Puli osvrnuo na ulogu premijera Plenkovića te naveo kako će „njemu pljeskati u Livnu, ali mu onda neće pljeskati u Briselu, jer mora doći tamo i pokloniti se”, javlja Anadolu Agency (AA).

Na pitanje novinara na koji način stanje u Bosni i Hercegovini može ugroziti sigurnost Hrvatske, s obzirom na to da je ranije predsjednik Milanović predložio Vladi RH sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost o temi izbora u oktobru u BiH, Milanović je izjavio:

„Recimo da dođe do pobune u Bosni i Hercegovini, da se Hrvati otcijepe ili da proglase treći entitet. Dakle, oni prijete time. Meni je to ekstremno, to je krajnja varijanta, u kojoj ću ih ja, uz ovakvog jadnika od premijera, morati podržati. Ja ovo radim zato da se ovo izbjegne.”

Ocijenio je kako bi se u tom slučaju ljudi još više iseljavali iz BiH, te velikim dijelom dolazili u Hrvatsku.

„Situacija je vrlo ozbiljna, srećom, razoružani su svi. Vrlo je ozbiljna bila i u veljači 2014. kada sam otišao u Mostar i kad sam vidio kako hrvatske institucije na zapadnoj obali Mostara gore. Zapalili ih borci za demokraciju, demokratisti, kao komunisti i fašisti”, izjavio je Milanović.

On je poručio kako je to sigurnosni problem koji se može ponoviti te kako se Hrvati u BiH „ne mogu obraniti”.

„Poruka hrvatskoj ljevici: vrijeme je da budete na pravoj strani. Imate besplatnu vožnju, možete se šlepati uz mene i otići kad god hoćete. Zaštitite taj narod dolje. Spriječite širenje NATO-a, samo da se čuje naš glas. Finska je sigurna, neće je Rusija napasti. Rusija je zapela u Ukrajini i to će trajati”, poručio je Milanović.

Hrvatski predsjednik je ocijenio da se u međunarodnoj politici Skandinavci tretiraju „kao više kvalitete i rase” u odnosu na Albaniju i Sjevernu Makedoniju.

Predsjednik Zoran Milanović predložio je Vladi RH sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, no Vlada RH na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem još nije odgovorila na taj njegov zahtjev. Također, Milanović je poručio kako očekuje da će Hrvatski sabor staviti veto na ulazak Finske u NATO dok se ne riješi pitanje statusa Hrvata u BiH, piše Anadolija.

