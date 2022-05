Čović reterirao: Moramo poštovati pravila, spremamo se za izbore

“Izbori su nažalost raspisani i mi smo smatrali da nemamo nikakvih tehničkih ni pranih preduvjeta. Međutim, mi moramo poštivati pravila. Mi ćemo se za te izbore pripremati narednih 150 dana i radit ćemo sve da dobijemo te izbore”, rekao je Čović za RTL.

Na pitanje šta znači njegova najava da će “Hrvatski narodni sabor krenuti u teritorijalni preustroj BiH”, Čović je rekao:

“To znači provesti zaključke našeg Hrvatskog narodnog sabora koji smo imali u februaru ove godine da bi pokazali svoju vjerodostojnost.

To znači naći rješenja unutarnje organizacije u BiH, da hrvatski narod može zaštititi svoje interese, da više nikada ne dođemo u situaciju da na ovaj način kao i na prošlim izborima i ovaj put tražimo rješenje za sebe od jedne klasične majorizacije brojnijeg naroda BiH.

Kako će konačno izgledati taj koncept naše reorganizacije i institucionalne i teritorijalne to je pitanje dogovora koji ćemo raditi unutar Hrvatskog nacionalnog sabora. Taj proces današnjim danom otpočinje”, ističe Čović.

Upitan je i kakav ishod očekuje u oktobru te hoće li se dogoditi da Komšić ponovno postane predstavnik Hrvata.

“Ako se ništa ne dogodi u izbornom zakonu u ova dva mjeseca, male su šanse da se bilo što desi. Bošnjački narod dominantnom većinom može izabrati i Dom naroda i predsjednika i to je prakticirao više puta, a to bi značio i kraj BiH kao takve.

Morati ćemo se ništiti s onim vjetrovima koji nas nastoje eliminirati i onom njihovom traženju bošnjačkog naroda da ovlada do kraja Federacijom, da od Federacije napravi bošnjačku Federaciju. To moramo spriječiti i ja sam uvjeren da ćemo to uspjeti”, zaključio je Čović.

Facebook komentari