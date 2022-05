Dodik najavio važnu odluku za srijedu: O čemu se radi?

Reakcije su podijeljene, posebno u Federaciji BiH jer lideri parlamentarnih stranaka u ovom entitetu nisu uspjeli dogovoriti izmjene Izbornog zakona BiH. Stoga je predsjednik HDZ-a Dragan Čović pisao međunarodnim dužnosnicima u kojem izražava duboku zabrinutost zbog današnje odluke CIK-a o raspisivanju Općih izbora bez nužne Izmjene Izbornog zakona u cilju otklanjanja svih utvrđenih diskriminacija.

Vladajuća koalicija u bh. entitetu RS, SNSD, US, SP, NDP, NPS, DEMOS, zaključila je da nema problem sa održavanjem izbora u oktobru ove godine.

Lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, rekao je ipak da je CIK podređen određenim interesima “muslimana u Sarajevu”.

“Sud BiH će biti pokriće za nezakonite odluke, poput one o CIK-u. Kad imate izjavu Bakira Izetbegovića da jedna trećina Srba i Hrvata ne može da određuje šta će činiti 60% patriotskih probosanskih, kako on kaže snaga, to je direktan udar na Dejtonski sporazum”, rekao je Dodik.

U svom obraćanju rekao je zabrinjavajuću rečenicu naglašavajući da “RS treba da jednog dana ovlada izbornim procesom, da izbore u RS provodi Republička, a ne Centralna izborna komisija”. Simptomatično je to što je NSRS već pokrenula formiranje nekih paralelnih institucija te prebacivanje nadležnosti s države na entitet što je neustavno.

“Za nivo BiH ćemo vidjeti da napravimo zajedničke nastupe, zbog rasipanja glasova. Važne odluke će biti donesene u srijedu”, dodaje Dodik.

Milorad Dodik smatra opravdanim pismo i stav Dragana Čovića koji je kritikovao preglasavanje Hrvata.

Hoće li obezbijediti novac za izbore, hoće li HNS u reorganizaciju BiH, šta to znači, da li treći entitet, Dodik odgovara:

“BiH nema budžet, nije mogla ni da planira sredstva, da li će se naći neke vanredne stavke vidjet ćemo. Tema reorganizacije živi dugo, Hrvati su sa pravom nezadovoljni u FBiH. Apsolutno je ispravno tražiti ono sto je Ustavom predviđeno, da se bira srpski, hrvatski, bošnjački član. S pravom su ukazivali Hrvati, velika je diplomatska akcija bila, morat ćemo sjesti i dogovoriti se da stabilizujemo situaciju da dođemo do tih izbora. Šta znači teritorijalna organizacija, RS je nedjeljiva”.

Dodik kaže da što se tiče Bošnjaka i Hrvata, da ne bi mogao reći da je to njihova stvar, jer tamo živi minimalna srpska zajednica. Smatra da postoji neravnopravnost Srba u FBiH koja je, kako je istakao, vidljiva.

“Šta je ideja teritorijalne teorganizacije, mogu da naslutim, ‘muslimani’ su pogriješili što se nisu dogovorili s Hrvatima u FBiH”.

Dodik je kritikovao izjave člana CIK-a Suada Arnautovića, kaže da su huškačke i antidejtonske, te da takve izjave ubrzavaju nestanak BiH.

Facebook komentari