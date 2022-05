Vesna Pusić: Način na koji se traži Izborni zakon u BiH je čista obijest

Nekadašnja ministrica vanjskih poslova u Vladi Zorana Milanovića, Vesna Pusić gostovala je u RTL Direktu.

Prokomentirala je tom prilikom stavove predsjednika RH Zorana Milanovića o ulasku Švedske i Finske u NATO pa sve usporedila s kuhanjem žaba.

“To je kao kuhanje žabe u vodi. Stavite je u mlaku vodu pa se onda grije, sve jače i jače dok nije kuhana. Na početku je to bilo u okvirima koji nisu bili tako ekstravagantni i čudni. U nekim stvarima Milanović ima ne dobar način, ali sadržajno prepoznajete nešto što ima smisla. Zadnje je izvan mogućnosti da se razumije i izvan pameti”, kaže.

Ističe kako je predsjednik u desno skrenuo postepeno. “Možda su apsurdne izjave imale funkciju da uzdrmaju, izazovu reakciju bez obzira sviđale vam se ili ne. Ovo sada, ako je igra, provokacija i svađanje s konkurentom, partnerom u svađi koji bi trebao biti premijer je korak predaleko jer ozbiljno ugrožava interese RH”, govori dalje.

Upitana treba li se Hrvatska crveniti zbog svog predsjednika, kako tvrdi Gordan Grlić-Radman, kaže kako je ona glasala za njega. “Svakako nisam mislila da glasam za ovakvu politiku”, dodaje.

Ističe kako predsjednik ne može blokirati ulazak država u NATO. “U samoj proceduri kad se potpiše ulazak, o čemu će odlučivati Vlada, potpiše ulazak Finske i Švedske kada to oni zatraže, NATO odluči. Njihov prijem je rezultat potvrđivanja tog ugovora, ratifikacija u svim parlamentima. Za to glasa većina ljudi u Saboru”, pojasnila je.

Ideja o blokadi je, govori, između apsurdnog, komičnog i žalosnog.

Ona pak smatra da ulazak Finske i Švedske u NATO ima obostranu korist.

“S invazijom Putina na Ukrajinu prestalo je vrijeme komocije, ali i sebičnosti u Europi. Poigravanje s malim interesima postaje kontraproduktivno i opasno za sve nas, naročito za manje zemlje, ali i Europu općenito. Europa treba solidarnost i Finska i Švedska isto”, rekla je.

Osvrnula se na povećanje broja građana za ulazak u NATO u tim državama pa rekla kako je NATO sigurniji ulaskom država u zajednicu jer se ulaskom Finske, granica Rusije s NATO-om udvostručuje.

“Nama je u vitalnom interesu solidarnost drugih država članica s nama. U ovom trenutku tog se ne samo čvrsto držati nego obzirom na potpuno promijenjenu sigurnost, za cjelokupnu sigurnost Europe logično je da Švedska i Finska uđu”, tvrdi.

Rekla je i kako je vidljivo da Putinova invazija na Ukrajinu nema veze s NATO-om nego je opsesija vlastitom prošlošću, a to, tvrdi, uvijek vodi u propast.

Naposljetku, prokomentirala je i činjenicu da predsjednika podržava Most, a kaže kako on to nije zaslužio te kako je uvredljivo kada vas podržava ta stranka.

“Sa svojim stavovima razdrmao je našu učmalu političku atmosferu. Sve ima svoje granice, dođete kad je ozbiljno, sad je ozbiljnu, rat je u Europi”, navodi.

Upitana je li ovo dobar način da se promijeni izborni zakon u BiH pa kaže kako je ovo samo obijesna želja, a ne hrvatski interes.

“Nije hrvatski interes i baš nije interes Hrvata u BiH. Obuhvaća manjinu Hrvata u BiH. Politika prema Hrvatima tamo doprinijela je smanjenju broja Hrvata. Ako treba dokazati da je jedna politika bila loša prema Hrvatima i Hrvatima u BiH, to je mislim sada dokazano. Dozvoljavam da ljudi misle drugačije, ja se s tim ne slažem. To nema apsolutno nikakve veze s vitalnim interesom Hrvatske, a to nije samo europsko zajedništvo, NATO zajedništvo”, zaključila je, pišu Vijesti.ba.

