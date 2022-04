Dodik Bošnjake ponovo nazvao muslimanima i optužio ih za blokade

Dodik je rekao da Bosna i Hercegovina nije dobar ambijent za ekonomiju.

“Što se tiče njenih institucija gotovo da nema kretanja na tom planu, to je konzervirano i još je u sferi ekonomske pameti ‘90-ih godina kada se intervenisalo prije svega politički i koncipirala izvršna struktura nadziranja monetarne i ukupne novčane politike. To je danas nešto sasvim drugo, danas je jasno da su globalni ekonomski igrači EU, SAD i Velika Britanija”, kazao je Dodik.

Naglasio je da Predsjedništvo BiH odlučuje o svim poslovima Centralne banke.

“Ali to je izopćeno imajući u vidu da sadašnje konfiguracije u Predsjedništvu gdje postoje dva člana koja su apsolutno na strani konzervativnog pristupa monteranoj politici u BiH i daju za pravo menadžmentu i upravi koja je takva kakva jeste da čini ono što ona misli da treba uraditi, a oni su to naravno zaledili. Tako da mi nemamo instituciju koja čuva konvertibilnu marku (KM) jer njeno čuvanje nije sigurno takvo da bi ona trebala dijeliti sudbinu eura. To je najlošija politika koja se može izabrati. Jedina monetarna politika koja može prihvatljiva jeste da se očuva realna vrijednost monete, a ne da se ona uruši vezivanjem isključivo za jednu monetu koja očigledno ima dosta svojih problema”, istakao je.

Dodik je ponovo za Bošnjake koji su konstitutivni narod koristio termin “muslimani”.

“Partneri ‘muslimani politički’ pokušavaju predstaviti Evropi “da neko drugi blokira institucije”. Evo jednog sjajnog primjera. Prije izvjesnog vremena Predsjedništvo BiH je donijelo odluku da se priključi inicijativi Otvoreni Balkan i dalo nalog Vijeću ministara da provedu te procedure i onda su počele opstrukcije. Onda, na nivou Vijeća ministara ‘muslimanski političari’ ne žele učestvovati u razradi tema i onda je sve blokirano. Prije nekoliko dana sam razgovarao sa jednom grupom privrednika koji kažu da ne mogu obezbijediti dovoljno radne snage u građevini već da to dolazi sa strane. Dosta Albanaca sada se nudi kao radna snaga. Problem je što ako on sada dođe u Beograd odmah može dobiti papire i početi da radi, a u BiH na to čeka po dva mjeseca da bi poslodavac dobio čak i privremene radne dozvole za tu radnu snagu. Inače smo podijeljeni i BiH kao podijeljeno društvo egzistira jedino zato što liberalnom svijetu ne treba još jedan problem. Oni pokušavaju taj problem riješiti tako što će Republiku Srpsku ponovo satanizovati i to nije ništa novo. To smo sve gledali u nekoj prošlosti”, poručio je Dodik. prenosi “N1“.

