EPP: Prijetnje smrću visokom predstavniku su neprihvatljive

“Prijetnje međunarodnom službeniku koji vrši mandat u ime međunarodne zajednice u bilo kojem obliku ili formi su neprihvatljive. To bi politički lideri trebali osuditi, a ne opravdati”, naveli su iz EPP-a, pišu Vijesti.

Dodali su da je izražavanje stavova demokratsko pravo, ali to ne znači da treba napustiti norme civiliziranog ponašanja.

Threats against an international official exercising a mandate on behalf of the international community in any shape or form are unacceptable. Those should be condemned by the political leaders, not condoned. #BiH @OHR_BiH

— EPP (@EPP) April 22, 2022