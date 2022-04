Ambasada SAD-a o prijetnjama Schmidtu: Odbojno i neopravdano

Tokom skupa, pojedini prisutni pjevali su pjesmu u kojoj su pozivali na ubistvo visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

Povodom tog skandaloznog događaja, oglasila se i Ambasada SAD na Twitteru.

“Sjedinjene Države podržavaju slobodu govora i mirno okupljanje. Po svemu sudeći, većina građana koji su se okupili u Banjoj Luci na takozvanom protestu ‘Sloboda’ odgovorno je koristila ova prava.

Nažalost, iz videosnimka događaja jasno je i da drugi nisu, uključujući i one koji su izveli pjesmu u kojoj se prijeti nasiljem prema visokom predstavniku.

Kakvo god mišljenje o visokom predstavniku, prijetnje nasiljem protiv njega u bilo kom obliku, uključujući pjesmu, su odvratne i neopravdane. Ispravna reakcija zrelog i odgovornog političkog lidera kada se suoči s ovakvim ponašanjem je da ga osudi i preduzme korake da ga zaustavi, a ne oprosti”, poručili su iz Ambasade SAD, prenose Vijesti .

Threats of violence against the High Representative in any form, including song, are repugnant and unjustifiable. The proper reaction of a mature and responsible political leader when confronted with this type of behavior is to condemn it and take steps to stop it, not condone it pic.twitter.com/4t2DMSN3If

