Milorad Dodik: Ja nisam bosanski Srbin. Ja sam Srbin iz BiH

“Da se bojim toga ja bih bio servilan i niko me ne bi pitao. Kako Fahru Radončića niko ne ganja? I neke druge još. On je meni rekao da ne može on da bude politički važan ako mene ne napada, a onda smo se dogovorili da nakon zajedničkog učešća u vlasti neke stvari dogovorimo”, govorio je Dodik – vrijedi istaći da je u ovom intervjuu u više navrata spomenuo upravo Radončića, inače lidera SBB-a.

Ponavljao je svoje netačne izjave kako je “zakon o državnoj imovini smrtna kazna za RS zato što je to nešto što se otima republici” ili da Christian Schmidt nije visoki predstavnik i da je sve što on radi ništa, a onda je opet spomenuo Radončića:

“To je samo jedna igra tih tako ljudi koji misle, to hrani muslimansku javnost u Sarajevu, kao eto on nešto čini. Evo pogledajte i danas Fahrudin Radončić kaže da je neprihvatljivo da se u lične karte, na prijedlog HDZ-a, stavlja kategorija bosanski Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Znači za nas Srbe ostala je ratna terminologija i dok se god to ne promijeni u BiH, da bi svijet bolje razumio o čemu mi pričamo, ja ću koristiti kategorizaciju te vrste. I mislim da ne vrijeđam nikoga. Ja poštujem opredjeljenje da je neko Bošnjak, ali imajući u vidu da sam ja i političar, ja moram naprosto da vodim računa o svim tim kategorijama.”

A onda izjava koja, vjerovatno, ni njemu samom nije najjasnija:

“Ja nisam bosanski Srbin. Ja sam Srbin. Može biti iz BiH, ali sam Srbin. To je sasvim drukčije, da sam bosanski Srbin i da sam Srbin iz BiH. Kad me budu zvali svi da sam Srbin iz BiH, iz RS-a, ja ću poštovati svakog drugog. Dok god čujem svoje kolege političare u Federaciji da me ne tretiraju na taj način, ja ću upotrebljavati tu terminologiju. Inače poštujem svačijem opredjeljenje na nacionalnu i drugu pripadnost, ali ja mislim da ne vrijeđam kad kažem da je neko musliman.” (Dodik već duže vrijeme koristi opasni narativ u kojem Bošnjake isključivo naziva muslimanima, što ima opasnu pozadinu, op.a.).

“Mi imamo u BiH način vladanja koji se zove autokratija, ambasadorokratija. Oni se sastanu petkom u tom nekom njihovom savjetu i onda odlučuju šta ko treba da radi u BiH. Džaba vam izbori, džaba vam ne znam ni ja šta drugo. I oni tako godinama. To je 27 godina od Dejtonskog sporazuma. Mi imamo rigidne načine upravljanja. Ako tome dodate još stvar da dođe građanin Njemačke i kaže ja sam visoki predstavnik. On nema odluku Savjeta bezbjednosti, šta me briga što nije Rusija. Sad se pokušava iskoristiti ovaj sukob u Ukrajini da sada se on nešto rehabilituje. Kao on je Marija djeva koja treba da doživi samo dobre emocije. To je prevarantska uloga.”

Kaže da je svoj život i svoju sudbinu podredio interesima RS i njenog položaja u BiH, a onda je opet vrijeđao Schmidta:

“Imovina pripada RS-u. Neće se ništa drugo desiti. Ne može se desiti da visoki predstavnik djeluje. Nema visokog predstavnika, on je mrtvac koji hoda. Ne želim o tome da pričam, nemojte mi uvoditi termin visoki predstavnik koji ne postoji. Kažem, nek donese odluku Savjeta bezbjednosti i ja ću poštovati. Dok ne donese tu odluku on je samo građanin. Ja neću po cijenu svog ličnog komoditeta dozvoliti da to bude ugroženo. Mi smo BiH prihvatili kao dejtonsku i nikakvu drugu. Nikakvu reformisanu, nikakvu nametnutu. Prema tome nećemo ni biti u njoj. Šta god ko o tome mislio. Ako nas vodite do toga da mi jednog dana uradimo to, uradit ćemo, bez obzira na konstalaciju. Nemojte nas voditi u tu stranu. Nemojte. Oteli ste nam sve. Oteli ste nam sud, poreze, oteli ste nam mnogo čega drugog. Visoki predstavnik nametne pa nam slaže, kaže ako vi to dogovorite, potvrdite prvo odluku.”

O najavljenom skupu boračkih organizacija u vezi sa zakonom o državnoj imovini Dodik navodi da će to biti miran skup i da će biti tamo. Onda opet red uvreda, ovaj put na meti je bio britanski ambasador:

“Ali mi se ne dogovaramo u BiH. Ovdje se nameću odluke. Britanci ovdje sada pokušavaju da se vrate na velika vrata, baš na BiH. Pa sad onaj smrad ambasador koji je sve vrijeme šutio, nije progovorio ni na jednom sastanku, a sad se odjednom nabildao, on je taj koji nešto ovdje određuje. Neće. Neće ni Britanci ovdje određivati. To vama Bošnjacima mogu. Nama neće.”

Na pitanje mogu li ga sankcije i pritisak međunarodne zajednice zaustaviti sa puta secesije, Dodik odgovara: “Ko vodi u secesiju? Ako vi mislite da je Ustav secesija onda se slažem u terminu. Ja sve vrijeme pričam da je moja pozicija Ustav. Kad promijenimo Ustav na ovakav ili onakav način onda ću i to poštovati. Ali u Ustavu pišu ove stvari koje pišu. Ako vi hoćete nama da nametnete vanustavnu BiH, ja sam protiv te BiH i ja to ne krijem. A to što javnost kaže da je to secesija, to je vaša stvar. Ja se primarno borim za Ustav i uvijek ću vam reći, kad prekršite Ustav ja sam protiv toga i protiv takve BiH. Mene unutarnja i centralizovana BiH ne zanima. Mene zanima samo RS.”

Mene nećete naći u korupciji, nećete to dokazati, skače Dodik na temu, pa onda opet komentar o Radončiću: “Ja o nekim elementima, recimo kad se radi o Sudu i Tužilaštvu, nisam protiv da se na nivou BiH zadrži Sud i Tužilaštvo sa jasnim ingerencijama za ono što je nadležnost BiH, da ima pravo da o tome odlučuje. I da tome dodamo na prostoru čitave BiH ovaj terorizam, korupciju, visoku korupciju. A to su sve zloupotrijebili. Koga su zatvorili? Šta je sa Fahrom Radončićem? Jel u Sarajevu neko misli da je on čist? Ili je to bila manipulacija kad su ga oslobodili?”

Potom poručuje kako on misli da se protiv njega ne vodi nijedan koruptivni postupak: “Osim ove izmišljene priče o nekretnini u Beogradu. Nemaju nikakve dokaze, sad su se ušutili. Da vidimo šta će izmisliti sad sljedeće. Dakle nikad nisam osuđen za bilo koje zlo djelo, krivično. Bio sam bogatiji čovjek prije rata nego sada. Mene nećete naći u korupciji. Nećete to dokazati. Mene nema nigdje, ja nisam naivan tip u tom smislu da se bavim tim. Ja sam svoju firmu zatvorio da bih mogao da se bavim politikom. I ostala mi je ušteđevina. Kad je dolazio rat ja sam novac sklonio u inostranstvo. I ja taj novac ostavljam i dalje za neku sigurnost moje porodice. Nek ispitaju šta hoće. Ispitali su me do bola. U ovom trenutku se naložila jedna opsežna finansijska istraga protiv Milorada Dodika, njegovog sina, kćerke, snaje. Tužilaštvo BiH nas istražuje. Naložilo je svim institucijama, notarima, nema kome nisu, samo da bi našli neki debalans u nekom smislu. Izvolite, ja nisam protiv toga. Sarađivat ću.”

Ističe da opoziciju smatra izdajnicima zato što urade sve što od njih traže Britanci i “zato što su servilni muslimanima u Sarajevu, zato izdaju RS”. Na pitanje koliko je ruski igrač kaže da je on igrač srpskog naroda.

“I koristim dobre odnose sa Putinom kojeg cijenim kao velikog državnika jedne velike zemlje, moćan čovjek koji je uvijek bio korektan prema nama. (…) Prvo, Rusija je garant Dejtonskog sporazuma. Kakav je to svijet u kojem mi možemo uvoditi sankcije Rusiji? To da ja sad trčim za nekim politikama, a da rušim svoje principe, mi nećemo dati saglasnost da se Rusiji uvedu sankcije na nivou BiH. Mogu se praviti te karikature ala Bisera Turković, Komšić i ostali, to možete. Ali formalno, to se neće desiti. Za nas je najbolja politika ostati nuetralan. I moja pozicija prema tome nije ruska, to je pozicija neutralnosti. Mi smo rekli da poštujemo teritorijalni integritet, tražimo da se rat što prije završi i da stradanja prestanu. Da su i Rusi i Ukrajinci naši bratski narodi i da mi ne možemo u tom pogledu biti ni na jednoj strani. Ja to tako vidim. Neko ne vidi, neko neće, neko nema svoj stav, samo čeka šta će neko javiti iz Brisela ili neke druge destinacije. Ja pokušavam ipak da razmišljam.”

Dodik je još kazao kako ne misli da se u Bosni i Hercegovini ne može desiti ukrajinski scenarij i za kraj poručio kako smatra da bi treći entitet trebao da bude realan…

“Da jedan narod u političkom smislu ima svoj entitet, svoju autonomiju, pojavljuje se organizovanim faktorom i dogovara se sa drugim narodom. To je suština u BiH. Mislim da konstitutivni narodi, a Hrvati to jesu, treba da upražnjavaju prava konstitutivnih naroda i da manipulacije tipa da muslimani izaberu njemu člana Predsjedništva su nepristojna.

Ja mislim da bi i muslimanima bilo bolje da imaju svoju teritorijalnu politički kompaktnu jedinicu. Haj’mo napraviti dogovor da nema cijepljenja. Ja nijedan razvojni program u Federaciji nisam zaustavio. Ako Bosna i Hercegovina nije ustavna, ona nama takva ne treba. I mi se ne osjećamo u njoj ni zaštićeni ni potrebni. U toj BiH, ala građanskoj i to, mi ne vidimo svoje mjesto. Građanska BiH nije ustavna.” prneosi “Radiosarajevo“.

