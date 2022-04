Objavljena prognoza do petka: Pripremite kišobrane

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica -10 stupnjeva, Sokolac -3, Bugojno i Srebrenica -2, Jajce, Livno, Široki Brijeg, Tuzla i Zenica 0, Sarajevo 1, Bijeljina, Doboj, Sanski Most i Zvornik 2, Banja Luka, Gradačac i Prijedor 3, Bihać 4, Grude 5, Mostar i Trebinje 7, Neum 8 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 939 milibara, za 3 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u jutarnjim satima nešto sunčanije, a tokom dana u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se u Bosni očekuje slaba kiša. Prema kraju dana i tokom noći padavine u većini područja. Na planinama snijeg ili susnježica. Vjetar slab u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na jugu zemlje do 16 stupnjeva.

U Sarajevu u jutarnjim satima sunčanije, a tokom dana povećanje oblačnosti. Kiša se očekuje tokom poslijepodneva i u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura oko 10 stupnjeva.

BIOPROGNOZA Tmurno vrijeme, praćeno slabijim padavinama, uzrokovaće jače tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Izraženiji osjet hladnoće, usljed nižih temperatura i sjevernog strujanja, negativno će djelovati na osobe sa kardiovaskularnim problemima, astmatičare i reumatičare. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i reducirati aktivnosti.

Objavljena je i prognoza do petka:

20.04.2020 (Srijeda)., jutro i prije podne oblačno vrijeme sa kišom, u višim područjima i na planinama sa susnježicom i snijegom. U drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavine i djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stupnjeva.

21.04.2020 (Četvrtak)., pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslije podne ili tokom noći lokalno i povremeno slaba kiša u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

22.04.2020 (Petak)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina na području Hercegovine. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 18 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prneosi “Novi“.

