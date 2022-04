Na Bjelašnici jutros minus 8: Meteorolozi objavili prognozu do četvrtka

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica -8; Sokolac 0; Bugojno, Sarajevo, Srebrenica 3; Bihać, Livno, Tuzla, Zenica 4; Gradačac, Sanski Most 5; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zvornik 6; Široki Brijeg 10; Grude, Mostar, Trebinje 12; Neum 14;; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su nepovoljne, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Osjetljive osobe više pažnje trebaju posvetiti adekvatnom odijevanju obzirom da će osjet hladnoće biti pojačan, usljed većeg sadržaja vlage u zraku i nižih temperatura. Pogoršanje vremena će kod meteoropata i hroničnih bolesnika uzrokovati reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, promjene raspoloženja. U Hercegovini će opšta slika biti nešto ljepša, ali uz buru i neuobičajeno hladno vrijeme za ovaj dio godine. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.

Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i tokom noći razvedravanje. Dio prijepodneva ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili provijavanje slabog snijega. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne jaka bura sa olujnim udarima. Dnevna temparatura od 6 do 12, na jugu do 16 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva je moguće provijavanje slabog snijega. Dnevna temperatura oko 7 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i tokom noći u Bosni se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 16 °C.

U srijedu oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama se očekuje snijeg. U drugom dijelu poslijepodneva postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslije podne i tokom noći lokalno slaba kiša u Bosni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari