Schmidt: Dodik bi možda trebao da razmisli za koje zemlje on može kupiti kartu da otputuje

“Jako sam zahvalan što sam jučer za vrijeme sjednice PIC-a u intenzivnim razgovorima mogao da ustanovim da su svi jednoglasno i jedinstveno stali iza ove odluke. Nisam prijatelj korištenja bonskih ovlasti, ali moj je zadatak da kada više ništa ne može, kao posljednje sredstvo koristim bonske ovlasti. Svi su stali iza ove odluke. Prema idejama Rusije nema tog zakona ali i isto treba da se poništi taj zakon. Rusija je jednostavna suspendirala svoje učešće u PIC-u, ne učestuvje u sjednicama. Bio bih zahvalan kada bi Ruska Federacija podržala moju odluku, ali mislim da postoje u Moskvi onih trezvenih koji bi podržali to”, rekao je Schmidt.

Potcrtao je kako je “odluka o kompletnom vlasništvu u rukama države BiH sve dotkle dok se ne donese zakon u PSBiH u Sarajevu, u čemu će učestvovati entiteti i da se onda izvrši raspodjela”. Kazao je i to kako je ranije bh. predstavnicima da dovede stručnjake za imovinu jer i sam dolazi iz federalne zemlje i radio je kako pravnik na takvim slučajevima.

“Dodik bi možda bolje trebao razmisliti za koje zemlje on može kupiti kartu da otputuje”

Za Dodikovu poruku da “kupi kartu u jednom smjeru za Berlin”, kazao je: “Volim BiH i još nisam posjetio sva mjesta, monumente i prirodu. Ako govorimo o odmoru, onda mora potrajati još malo, da sve vidim. Ja odlučujem sam gdje idem. Sve dok međunarodna zajednica vidi potrebu da bude prisutna u Sarajevu, naravno da ću ostati. To je obaveza koju sam preuzeo. Kada čujemo tako o sankcijama, ovo-ono, g. Dodik bi možda bolje trebao razmisliti za koje zemlje on može da kupi kartu da u nju otputuje. Mislim da g. Dodik sam sebi smeta”.

Naveo je kao ne moraju biti istog mišljenja da bi razumno i odgovorno razgovarali. Naveo je kako taj poziv i dalje važi, isto kao i za Džaferovića i Komšića, Čovića i druge.

“Ne želim da nekoga utjeram u ćorsokak već potaknem da se vode razgovori”, rekao Schmidt i poručio da se s Dodikom može sastati kada god on to bude želio. prneosi “N1“.

