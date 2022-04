Ambasada SAD o korištenju bonskih ovlasti: Nema drugog izbora

“Žalosno je što su čelnici RS odbili da se konstruktivno angažuju po pitanju državne imovine i umjesto toga su odlučili da preduzmu antidejtonsku, neustavnu, jednostranu akciju.

Njihovo odbijanje da u dobroj vjeri učestvuju u institucijama na državnom nivou i u pregovorima o državnoj imovini nije ostavilo međunarodnoj zajednici drugog izbora osim da djeluje”, poručili su iz Američke ambasade putem zvaničnog Twitter profila, prenose Vijesti.

It is unfortunate that RS leaders refused to engage constructively on the issue of state property and instead chose to take anti-Dayton, unconstitutional, unilateral action. (1/2) @OHR_BiH

