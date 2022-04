Eskobar: BiH je najkorumpiranija u Evropi

Eskobar je u intervjuu za hrvatski N1 rekao da SAD vjeruju da postoji prostor za pregovore, fleksibilnost i kompromis o ograničenim izmjenama ustava i izbornog zakonodavstva u BiH.

“I mislimo da bi se ove godine trebali održati izbori. Izbori su vrlo važan dio demokratskog procesa i demokratske evolucije. Stoga podstičemo sve strane da budu fleksibilne i otvorene te da se uz dobru volju uključe u pregovore”, rekao je on.

Upitan da li se pojam nacionalnih interesa kako bi se prikrila korupcija Eskobar kaže “Apsolutno!”

“Pogledate li probleme koje BiH ima, problem nije u tome što ljudi ne žele suživot s Hrvatima, Bošnjacima ili Srbima. Ugledne analize, poput one Transparensi internešenela, pokazuju da je Bosna i Hercegovina najkorumpiranija zemlja zapadnog Balkana i gotovo najkorumpiranija zemlja Evrope. Dakle, to je najhitniji problem”, rekao je on.

Kako je ocijenio, disfunkcija hrani korupciju i stvara prilike za više korupcije.

“Ne mislim da u vezi s BiH postoji išta inherentno što bi je predodredilo da bude korumpirana zemlja. Mislim da to uveliko ima veze s nedostatkom političke hrabrosti lidera”, rekao je.

Na pitanje šta misli o tjesnoj saradnji Dragana Čovića i Milorada Dodika, Eskobar je rekao da misli da mnogo motivacije dolazi od korupcije.

“Zato pozivam sve lidere da rade na dobrobit ne samo institucija, nego i naroda. Trebate gledati to djelovanje, ne u kontekstu etnonacionalizma nego produbljivanja korupcije, a to je ono što me najviše zabrinjava”, rekao je Eskobar. prneose “Nezavisne“.

