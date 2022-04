Nedim Sladić: Temperatura sa 25 stepeni na nulu, te ponovo sa nule na 25!

Najprije u višim područjima gdje će se izgledno formirati pokrivač visine 10 do 15, lokalno i do 20 cm, a u nižim predjelima od 1 do 5 cm

Meteorolog Nove BH Nedim Sladić u kolumni za N1 donosi detaljnu vremensku prognozu za period od petka (8.4.2022.) do srijede (13.4.2022).

Prognoza vremena: U petak, 08.04.2022. izraženija jugozapadna visinska advekcija dovlači vlažan zrak u niže slojeve atmosfere, što u većem dijelu jugozapadne Bosne, sjeverozapadne i jugozapadne Hercegovine te djelomično u Krajini uvjetuje pretežno oblačno vrijeme, što se naročito odnosi na područja uz zapadnu granicu sa Republikom Hrvatskom. U poslijepodnevnim satima u rejonu sjevernije od Mostara prolazno je moguća slaba kiša, izglednija uz masive Čabulje i Čvrsnice, kao posljedica većeg prisustva vlažnog zraka po visini, a krajem dana slabe padavine izgledne su i oko Livanjskog polja. Prema južnoj Hercegovini promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, dok će u većem dijelu centralne, istočne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost, pri čemu će nebo najprije prekrivati visoki prozirni koprenasti oblaci, a s probijanjem vlažnijeg zraka u srednjim nivoima atmosfere iz smjera Moslavine preko Posavine prolazno umjereno povećanje oblačnosti na krajnjem sjeveroistoku Bosne. Vjetar u prvom dijelu dana u Krajini i na sjeveru Bosne umjeren do jak južnog i jugozapadnog smjera. U ostatku zemlje se jačanje južnog vjetra prognozira prema kraju dana i tokom večeri sa jačanjem razlike u pritiscima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u područjima osjetljivim na južinu (Gradačac, Bihać, Banja Luka) i do 15, a dnevna od 16 do 22, na sjeveroistoku Bosne i oko Zenice do 25 ºC.

U Sarajevu veći dio dana sunčano vrijeme uz prisutnost visoke prozirne koprenaste naoblake, a od drugog dijela poslijepodneva i srednje visoke oblačnosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Vjetar je u postepenom jačanju prema kraju dana i tokom večernjih sati. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 22 ºC.

Subota (09.04.2022.)

Sinoptika: Po visini se sa sjeverozapada osom preko istoka Francuske dodatno produbljuje dolina prema Đenovskom zaljevu uz daljnji pad geopotencijalne vrijednosti i pojačava gradijent preko Balkana i jugoistoka Europe uz izraženo jugozapadno visinsko strujanje koje se na prelazu sa subote na nedjelju s daljnjim produbljenjem doline prema Garganu i Otrantu postepeno transformiše na sjeverozapadno. Advekcija se nad Bosnom i Hercegovinom postepeno mijenja s tople na hladnu krajem dana i u večernjim satima s produbljenjem doline prema Garganu i Otrantu, pri čemu preko tzv. Bečkih vrata pristiže vrlo hladan zrak porijeklom s Arktika. U prizemlju se ciklona iz zapadne Francuske premješta prema Đenovskom zaljevu, prema kraju termina prema Jonskom moru zajedno s pripadajućim prostranim frontom 2. reda u početnom stadiju okluzije usljed jačanja zračnog pritiska sa sjeverozapada Europe.

Prognoza vremena: U subotu, 09.04.2022. u prvom dijelu dana se na sjeveroistoku, istoku i u dijelovima sjeverne i centralne Bosne prognozira djelomično vedro i vjetrovito vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti prema sredini dana koje pristiže sa zapada usljed približavanja poremećaja našim područjima. U Hercegovini većinom pretežno oblačno, prema jugu manje oblačnosti, a s većim pritjecajem vlažnog zraka u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i na planinama jugozapadne Hercegovine prognozira se kiša. U poslijepodnevnim satima većinom pretežno oblačno vrijeme širom zemlje. Kiša na jugozapadu i zapadu Bosne, a predfrontalnih nestabilnosti u vidu prolaznih pljuskova može biti u Posavini. S približavanjem fronte drugog reda prema kraju dana iz smjera Korduna i Banije u Krajini se iza 17 sati prognozira kiša, a usljed sukobljavanjem strujanja, jugozapadnog s prednje strane ciklone i sjevernog i sjeverozapadnog koje istiskuje topao zrak pri čemu se zrak izraženije hladi, širi i kondenzuje, bit će nerijetko i izraženijih pljuskova koji mogu mjestimice biti praćeni i grmljavinom. U zoni fronta prognozira se jak, na udare i olujan sjeverozapadnjak s kojim će osjetnije zahladniti, pri čemu usljed pada temperature zraka će kiša postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u višim područjima gdje će se izgledno formirati pokrivač visine 10 do 15, lokalno i do 20 cm, a u nižim predjelima od 1 do 5 cm. Tokom večeri s napredovanjem hladne fronte osjetnije zahlađenje sa prolazno intenzivnijom kišom usljed sukobljavanja strujanja se sa sjeverozapada širi na jugoistok pri čemu se u kasnim večernjim satima subote te tokom noći na nedjelju u centralnim područjima Bosne prognozira prelazak kiše u susnježicu i snijeg koji u početku će biti vrlo gust i u vidu tzv. “krpi“. Izgledna snježna granica je na oko 600 metara nadmorske visine, s tim da usljed jačeg intenziteta padavina i prisilnog spuštanja hladnog zraka s visine granica se može prolazno spustiti do 400 metara visine. Na planinama centralne Bosne do nedjelje ujutro je izgledno formiranje pokrivača od 10 do 20 cm, a u nižim predjelima od 1 do 5, lokalno do 10 cm. Vjetar umjeren do jak, mjestimično i s olujnim udarima brzine 60 do 80 kmh-1 južnog i jugozapadnog smjera. Prema kraju dana u Krajini s nailaskom fronta vjetar naglo mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni pri čemu u zoni fronta ima mjestimično olujne udare. Vjetar mijenja smjer na sjeverozapadni u cijeloj Bosni do noći na nedjelju. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a dnevna od 14 do 20, na sjeveroistoku Bosne do 22 ºC. U večernjim satima osjetan pad temperatura zraka.

U Sarajevu u prijepodnevnim satima djelomično vedro. Od sredine dana porast naoblake. Jače pogoršanje uvjetovano prelaskom fronte drugog reda od večernjih sati, praćeno kišom i izraženijim pljuskovima. Usljed pada temperature zraka tokom noći na nedjelju kiša će preći u susnježicu i snijeg koji će izgledno u početku biti vrlo gust i u vidu tzv. “krpi“ uz formiranje manjeg snježnog pokrivača tokom prvih sati nedjelje. Vjetar umjeren do jak, povremeno s olujnim udarima jugozapadnog smjera. U kasnim večernjim satima mijenja smjer na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 18 ºC. U večernjim satima osjetan pad temperature zraka, oko ponoći temperatura zraka oko 0 ºC.

Nedjelja (10.04.2022.)

Prognoza vremena: U nedjelju, 10.04.2022. prognozira se postepeno jačanje zračnog pritiska s kojim će se vremenske prilike smirivati po odmicanju frontalnog poremećaja dalje na jugoistok. Preovladavat će pretežno oblačno vrijeme u prvom dijelu dana. Snijeg i susnježica očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne, a na sjeveroistoku izglednija je susnježica i kiša. Kiša u prijepodnevnim satima na području Hercegovine, s tim da se na planinama sjeveroistočne Hercegovine prognozira snijeg. Bez padavina u Krajini i Posavini gdje će se od sredine dana postepeno smanjivati naoblaka s daljnjim jačanjem zračnog pritiska. Po odmicanju poremećaja na jugoistok u južnoj Hercegovini snažno sjeveroistočno strujanje uvjetuje rastjerivanje oblačnosti i pretežno sunčano vrijeme u drugom dijelu dana. Sunčanije u drugom dijelu dana i u Krajini, dok se oblačnost najduže zadržava prema istoku i centralnim područjima Bosne gdje se ona smanjuje prema kraju dana. Usljed izraženog pritisnog gradijenta bit će vjetrovito, u Bosni uz umjeren do jak sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura. Vjetar će postepeno slabjeti do večernjih sati. Jutarnja temperatura od -5 na planinama, u nižim predjelima od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 5 do 9, na jugu Hercegovine, sjeveru i sjeverozapadu Bosne od 10 do 14 ºC.

U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana te razmjerno hladno za 04. mjesec. Prijepodne sa snijegom. Sredinom dana prestanak padavina. Smanjenje oblačnosti prema kraju dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 6 ºC.

Ponedjeljak (11.04.2022.)

Prognoza vremena: U ponedjeljak, 11.04.2022. sunčano. Jutarnja temperatura od -5 na planinama, u nizinama od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 9 do 16 ºC.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 12 ºC.

Utorak (12.04.2022.)

Prognoza vremena: U utorak, 12.04.2022. sunčano. Jutarnja temperatura od -1 do 7, a dnevna od 14 do 22 ºC.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 17 ºC.

Srijeda (13.04.2022.)

Prognoza vremena: U srijedu, 13.04.2022. sunčano uz postepen porast visoke prozirne koprenaste naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 18 do 25 ºC.

U Sarajevu sunčano uz postepen porast visoke prozirne koprenaste naoblake. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 21 ºC.

