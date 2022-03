Dodik potvrdio da će se odazvati pozivu Tužilaštva BiH u slučaju vile na Dedinju

“Bio je taj poziv ranije, pa je prolongirano jer sam odlazio na službeni put. Iduće sedmice nekad treba da dam izjavu. Oni to vode već 3-4 godine, čak su jedan broj ljudi iz Pavlović banke pritvarali, neopravdano. Sada se vidi da tamo nema ničega, ti ljudi su pušteni. Već je obustavljeno prema njima. Onda iz političkih razloga, zbog ovog Eskobara i sličnih, da bi se desilo da bi vi mogli prenijeti da je Dodik u Tužilaštvu i da bude glavna tema u vašim medijima. Ne znam ni šta hoće da me pitaju, ali je to politizacija”, kazao je Dodik kao odgovor na novinarsko pitanje.

“Haj’ pusti TI, kad sam ih uhvatio u lopovluku prije nekoliko godina, svi su pobjegli. Šta me briga šta oni kažu, ja vam kažćem da tu sjedi kćerka od Cenićke i da je to namjestila. Nemam pojma na šta igraju, tačno je da imaju određene biznis ovlasti, ali to je sistemski zakon”, kazao je Dodik o prijavi Transparency Internationala. prneosi “N1“.

