Dosta je bilo poskupljenja, stižu ipak bolje vijesti: Od iduće sedmice padaju cijene goriva u BiH…

Gorivo na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj trebalo bi da pojeftini iduće sedmice, najavljuju prometnici.

Ovakav epilog je logičan, budući da je došlo do vrtoglavog pada cijene nafte na američkom odnosno evropskom tržištu.

– Što se tiče cijena na našem tržištu, kad se rasprodaju postojeće zalihe, koje su nabavljene po višim cijenama, tada će postepeno blago padati cijene na svim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. To očekujem iduće sedmice, a period do tada biće stabilizacija tržišta, a to znači bez značajnih povećanja cijena – rekao je za “Nezavisne novine” Dragan Trišić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Može se očekivati da će trend slijediti i trgovci u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Facebook komentari