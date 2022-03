Meteorolozi objavili prognozu do 29. marta – evo kad nam stiže snijeg

Kako navode, tokom narednih deset dana u Bosni i Hercegovini nastavlja se period stabilnog i suhog vremena, a samo u planinskom dijelu centralne i istočne Bosne od 16. do 18. marta moguće su slabe snježne padavine.

Od 23. do kraja prognoznog perioda 29. marta širom zemlje očekuje se nestabilno vrijeme sa padavinama.

Prognozirane vrijednosti maksimalnih i minimalnih temperatura zraka biće u granicama uobičajenih za kraj tekućeg mjeseca.

Do 23. marta, u Bosni minimalne temperature zraka očekuju se od -4 do 1, u Hercegovini od 6 do 11 °C. Danju u Bosni vrijednosti maksimalnih temperatura zraka kretaće se od 5 do 10, u Hercegovini od 11 do 15 °C.

Posljednje sedmice marta, očekuje se blagi porast vrijednosti temperatura zraka, pa će u Bosni tokom jutra, prognozirane vrijednosti minimalnih temperature zraka biti od 3 do 8, u Hercegovini od 9 do 14 °C, maksimalne u Bosni od 12 do 17, u Hercegovini od 14 do 19 °C. prneosi “Radiosarajevo“.

