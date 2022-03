Komšić: Puno je budala koje bi se igrale vatrom, EUFOR ulijeva sigurnost

Nakon ceremonije EUFOR-a povodom dolaska novih snaga u Bosnu i Hercegovinu predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da dolazak novih trupa EUFOR-a doživljava kao prevenciju bilo kakve krize u BiH ili regionu.

Komšić je kazao da dolazak novih snaga EUFOR-a ljudima prvenstveno daje osjećaj sigurnosti.

– Bosancima i Hercegovcima i bilo kojem dijelu BiH ponude upravo to, osjećaj sigurnosti i izvjesnosti da neće biti rata i sukoba – rekao je Komšić.

Igranje vatrom

Istakao je da je naša obaveza da učinimo sve da se ne ponovi bilo kakav sukob na ovom prostoru.

– Moguće je da mi u BiH imamo možda istančaniji refleks za tako nešto, da ranije uočavamo znakove koji mogu ukazivati na nevolju koja dolazi, uključujući svakako i rat. Nemojte me pogrešno shvatiti ali sve ovo nekako se dešava i u BiH i u regiji, uključujući ovo što se dešava ovih dana u smislu ruske invazije na Ukrajinu, bilo je puno znakova da će se ovako nešto desiti – rekao je Komšić.

Naglasio je da dolazak snaga EUFOR-a u BiH on doživljava kao prevenciju takvih stvari ne samo u BiH, nego i u regiji.

– Puno je i previše je za ukus, normalnog i običnog čovjeka, luđaka i budala koji bi se ponovo igrali oružja i ponovo prijetili jedni drugima i ponovo pokretali bilo kakve ratne aktivnosti – rekao je Komšić.

Dodao je da je ovo prilika za sve nas da se dozovemo malo pameti i da se ne igramo vatrom.

Nismo bliže NATO i EU nego što smo bili prije par mjeseci

– Možda ja govorim vrlo subjektivno iz nekog svog ličnog iskustva. Ja znam šta je rat i ne bih to poželio ovim novim generacijama niti našoj djeci koja tek treba da počnu da žive, to je situacija koju treba izbjeći pod svaku cijenu. Naravno to ne znači da ćete dopustiti nekome da vam gazi dostojanstvo. Ne znači da ćete dopustiti da vas neko lomi i gazi – istakao je Komšić.

Dodao je da može osjetiti težinu patnje koju ljudi proživljavaju u Ukrajini i da to podsjeća na rat u BiH.

Naglasio je da danas nismo bliže NATO i EU nego što smo bili prije par mjeseci.

– Opšta politička situacija je takva na evropskom kontinentu da se ukazuje potreba da se te stvari ubrzaju, ali što se tiče naših obaveza, kao države i institucija, pa nama je država blokirana već više od pola godine. najelementarijne odluke ne može da donese. Mi smo pokušali održati sjednicu Predsjedništva BiH zadnji put. Samo ilustracije radi, težina te sjednice u novcu je 1,2 milijarde KM. Način odlučivanja nam je takav kakav jeste, propisan je ustavom i zakonima – rekao je Komšić prneosi “Avaz“.

