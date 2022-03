SDP: Pozdravljamo izglasavanje prijedloga o ukidanju akciza na gorivo

Stalni porast cijene energenata dramatično utiče na životni standard i zato je bitno da se udar na

kvalitetu života građana amortizuje u mogućoj mjeri.



Napominjemo da je SDP upozoravao mjesecima ranije na potrebu za reakcijom. Mjesecima je bilo

jasno da će doći do rasta cijena i inflacije. Istovremeno su entitetske vlasti uvjeravale građane da je

život jeftiniji i da su cijene goriva niske. Uz to su neutemeljeno uvjeravali sve da do rasta cijena neće

doći. Mi smo s druge strane blagovremeno tražili intervenisanje vlada na svim razinama osiguranjem

robnih rezervi i rezervi naftnih derivata.

Pozivamo na što hitnije zakazivanje sjednice Doma naroda BiH, kako bi se ukidanje akciza izglasalo što

prije. Izvjesno je da će ova odluka doprinijeti tome da i ne dođe do naglog rasta cijena osnovnih

životnih namirnica, koje su vezane za cijene goriva.

Jasno je da ovim ne rješavamo globalni problem, ali smo pokazali svima, između ostaloga i vlastima u

BiH, da se može djelovati u pravcu olakšanja života našim ljudima.

Ovo je jedan od koraka koje SDP BiH inicira i poduzima u poboljšanju uslova života građana u Bosni i

Hercegovini. Očekujemo da će konačno i vlasti i većina na državnoj i entitetskoj razini preuzeti

odgovornost i poduzeti korake na zaštiti građana. Ukoliko se to ne desi, SDP će pokrenuti

parlamentarne procese za izglasavanje novih mjera.

