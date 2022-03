Jutros zabijelili mnogi bh. gradovi: Evo kakvo vrijeme nas očekuje naredne sedmice

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Bjelašnica -12; Bugojno i Sarajevo -2; Livno -1; Banja Luka, Doboj, Bihać i Zenica 0; Bijeljina i Sanski Most 1; Grude 4; Trebinje 5; Mostar 6; Neum 7°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 938hPa, za 4hPa je manji od normalnog i raste.

BIOPROGNOZA: Loše vrijeme, padavine i neuobičajeno niske temperature, uz izraženiji osjet hladnoće, kod većine meteoropata uzrokovaće pojačane tegobe tokom dana. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Hronični bolesnici trebali bi reducirati kretanje i ne pretjerivati sa aktivnostima, naročito astmatičari i osobe sa ishemijskim problemima.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno. U većem dijelu zemlje sa snijegom ili susnježicom. Slaba kiša na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.

U Sarajevu oblačno sa snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 1°C.

U ponedjeljak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će padati slab snijeg. U Hercegovini povremeno malo kiše može pasti na krajnjem jugu i jugoistoku, a slab snijeg na istoku u jutarnjim satima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U utorak: U Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom. U većem dijelu Hercegovine razvedravanje. Oblačno će se zadržati na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.

U srijedu: U Bosni veći dio dana se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U ostalim Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu do 9°C. prneosi “Radiosarajevo“.

