REISU-L-ULEMA KAVAZOVIĆ: INSISTIRAT ĆEMO NA ZAJEDNIŠTVU I PATRIOTIZMU PREMA ZEMLJI

Reisu-l-ulema je kazao kako u životu svakog od nas postoji vrijeme kojem se daje posebna važnost.

„Slično je i sa zajednicama, narodima i državama. Ramazan podjednako ostavlja traga na nama, i kao pojedincima i kao zajednici. Za muslimane on nije samo mjesec posta. To je vrijeme u kojem se desio izniman događaj u povijesti ljudskog roda: pojava posljednjeg Božijeg vjerovjesnika. Ramazan je početak jedne velike misije i rađanje velike kulture i civilizacije“, kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Reisu-l-ulema je naglasio važnost zajedničkog življenja u zajednici vjernika i obavezi da se njeno jedinstvo čuva i unapređuje.

„Zajednica kojoj pripadamo je zajednica dobrih ljudi, muslimana i muslimanki, koji su posvećeni svojoj vjeri, porodici, narodu i domovini. Uvijek smo govorili da je snaga naše zajednice u našim vrijednim ljudima, muškarcima i ženama, podjednako. Oni u svojim srcima nose svoju vjeru, a u svojoj duši domovinu, ma gdje se nalazili i ma gdje živjeli. U teškim trenucima za naš narod, naša Zajednica im je bila sigurna kuća, koja ih je okupljala, organizirala i štitila. I danas, kada imamo državu, ruka Zajednice je ispružena i doseže i tamo gdje država nije u stanju da pruži svoju ruku. Neki to među nama ne razumiju, neki to ne mogu podnijeti, ali većina našeg naroda to zna i razumije. Uprkos svim poteškoćama koje imamo u našoj zemlji, i uprkos svim nasrtajima na naš narod i našu zajednicu, mi ćemo nastaviti misiju okupljanja našeg svijeta i očuvanja vjere, produbljivanja našeg identiteta i podizanja morala u narodu. Snaga zajednice je u mnoštvu muškaraca, žena i djece, organiziranih u našim džematima, od Bosne i Hercegovine, preko Zapadne Evrope do Amerike i Australije. Oni su naš ponos i naš snaga“, naglasio je reisu-l-ulema.

Muslimani nisu izuzeti iz vječnog Božijeg zakona, da žive u svijetu koji se stalno mijenja. Ipak ima nešto što je uvijek trajno, a to je naše srce okrenuto ka Božijem Licu, kazao je reisu -l-ulema.

„To je ono što nazivamo moralnim ili nemoralnim životom: biti na strani univerzalnog dobra i boriti se za njega, ili biti na strani šejtana i prijateljevati s njim. Niti kao zajednica niti kao pojedinci ne smijemo izdati ono što je sama srčika naše vjere, a to je pokornost Bogu u onome što nam naređuje i što nam zabranjuje, borba za slobodu i bratstvo među ljudima i borba za identitet našeg naroda. Naša prsa, srce i um, moraju biti okrenuti ka slobodnom i demokratskom svijetu. Uvijek i za stalno. Možda nam na trenutak mogu biti privlačni robusni ljudi, žestoki na riječi, ali historija nas uči da, onda kada dođu u pitanje njihovi interesi, oslijepe i gurnu vlastiti narod u provaliju. Naša je obaveza da narod upozoravamo na takve ljude, kada ih među nama primijetimo. Vidjeli smo to mnogo puta i u islamskom svijetu i u Evropi, svjedočimo to i ovih dana, nažalost“, istaknuo je.

Naša je dužnost odgajati naš narod da svjedoči ono što zna i da vijesti koje do njega dolaze provjerava, potcrtao je reisu-l-ulema Kavazović.

„Velika je naša odgovornost za javnu riječ i moralno ponašanje. Sve o čemu govorimo mora biti utemeljeno na našem znanju. Allah nas upozorava da nikada ne govorimo ono o čemu nemamo znanja. Štaviše, On ono što do nas dolazi kao vijest od nepouzdanih osoba traži da provjeravamo. Živimo u svijetu u kojem dušmani neprestano plasiraju laži i poluistine. Naša je dužnost odgajati naš narod da svjedoči ono što zna i da vijesti koje do njega dolaze provjerava. U Bosni i Hercegovini ima jedan broj medija koji su svoje frekvencije iznajmili onim političkim projektima koji nisu dobronamjerni prema našoj zemlji. Ovo je vrijeme kada je oko nas uzavrela

scena. Naš narod i naša zemlja su postali mete hibridnog rata. To se vidi skoro svaki dan. Postoji projekat po kojem nas treba svesti na vjersku zajednicu. Projekat blokade države se provodi po već utvrđenom planu“, upozorio je.

Reisu-l-ulema je podsjetio da naš narod nema više oko čega pregovarati, te da se može samo razgovarati kako da se država učini efikasnom.

„Što se tiče optužbi oko unitarne države, to je toliko deplasirana i besmislena tvrdnja u zemlji sa dva entiteta, jednim distriktom i deset kantona. Kako bilo ko može govoriti o unitarnoj državi? U polovini države jedan narod ima apsolutnu vlast i ista ta vlast nad pripadnicima drugih naroda primjenjuje zakone koji su čisti aparthejd. U većem entitetu promovira se segregacija u školama gdje je naš narod u manjini. Svjedoci smo pokušaja da se promijeni istina o Agresiji i zločinima na našu zemlju i narod. Negira se genocid, a slave ratni zločinci. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini mora biti budna i motriti na događanja oko nas“, naglasio je on.

Reisu-l-ulema se osvrnuo i na političku razjedinjenost u našoj zemlji. Mnogo je političkih partija i grupa, a među njima je mnogo udvarača, bez ozbiljnog političkog programa ili većeg političkog iskustva. Naša je obaveza da na njih upozorimo, poručio je reisu-l-ulema.

„Također, u javnom prostoru djeluje jedan broj udruženja s pozicija vjerske i nacionalističke indoktrinacije. To je posljedica slobodnog i otvorenog društva. Postoji realna opasnost od tog djelovanja, kada se političari povezuju s ovim grupacijama, radi nekog sitnog političkog šićara. Na nama je da na to upozoravamo. Možda se nekim političarima takva udruženja mogu svidjeti zarad kratkotrajnog političkog probitka, ali dugotrajno je to loše za našu zemlju i naš narod“, kazao je.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pred sobom ima trasiran put misije, utemeljen na kur’anskom načelu pozivanja na dobro, a odvraćanja od zla, podsjetio je.

„Odlučni smo svim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju zalagati se za ono što je dobro za pojedinca i zajednicu, a, u isto vrijeme, suprotstaviti se onome što je loše za pojedinca i za zajednicu, ne praveći razlike među ljudima. Da bismo ovu misiju mogli ispuniti, neophodno je razvijati vlastite kapacitete unutar naše strukture, koji će znati i htjeti doći do ovog cilja. Misija Islamske zajednice se odvija na nekoliko polja koja sva vode ostvarenju glavnog cilja: promoviranju dobra među ljudima“,istaknuo je reisu-l-ulema Kavazović.

Prvo polje je borba za autentično naučavanje islamskih vrijednosti u javnom prostoru promoviranjem bratstva, solidarnosti, pravde i morala kod ljudi, a protiv duhovne i idejne agresije kojom se žele nametnuti podjele, ksenofobija, nemoral i nepravda, kao univerzalne vrijednosti u društvu.

„Ideologija podjele našeg društva, po kojoj ne možemo živjeti jedni s drugima, prvi je praktični korak onih snaga koje pozivaju na secesiju i uništenje države. Naš narativ i naše djelovanje moraju biti u suprotnom, pravom smjeru koji pozivaju na saradnju u dobru i suprotstavljanju podjelama. Snage koje pozivaju na podjele ne smijemo potcijeniti ni među nama samima“, naveo je reisu-l-ulema.

Drugo polje je borba za odgoj i obrazovanje na principima slobode, jednakosti i bratstva, treće polje naše misije je borba za jače vlastite medije, koji će poštovati etiku istinitog informiranja, potom, briga za izgradnju društva bez bijede i društva bez rasipničke raskoši, borba protiv nemorala i nepravde, onoga što uništava povjerenje u društvu i Zajednici, šesto polje borbe je borba za duhovno i organizaciono jedinstvo Zajednice a protiv podjela, isključivosti i naglašavanja razlika i sedmo polje je ulaganje napora da se vakufska dobra bolje koriste za potrebe Zajednice. Potrebna su ulaganja i projekti boljeg iskorištavanja vakufskih dobara.

„Jačanje Islamske zajednice na ovih sedam polja učinit će da njena temeljna misija pozivanja na dobro, a odvraćanja od zla, bude osigurana. Na ovom putu važno je obezbijediti posvećenost i privrženost svih nas“, istaknuo je.

Neophodno je da se svi potrudimo da što bolje dočekamo mjesec ramazan. Trebamo svi biti jedno, govoriti jednim jezikom i osjećati ga jednom dušom i srcem, poručio je.

„Želja mi je da se što bolje pripremimo za ramazan. Živimo posebno vrijeme. Ova godina će donijeti ogromne promjene u svijetu. Molim vas da iskoristimo ramazan da ukažemo na neophodnost jedinstva i sloge u našim džematima. Valja nam zajedno prebroditi vrijeme koje je pred nama. U naš govor moramo vratiti insistiranje na zajedništvu i patriotizmu prema zemlji, jer je ona politički napadnuta. To je naša obaveza“, zaključio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

