TAMAN SMO MISLILI DA SMO GA SE RIJEŠILI: PONOVO ĆE ‘OBIJELITI’, EVO I KADA! OVO JE VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNA TRI DANA

Dio prijepodneva magle može biti po kotlinama u centralnim i istočnim područjima. Naoblačenje se očekuje u noći na petak. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2, na jugu do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg. Bez padavina u sjevernim područjima. Vjetar slab, prije podne jugo. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na istok i sjeveroistok. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.

Za prvi dan vikenda u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje snijeg ili susnježica. Kiša na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje do 10 stupnjeva. prenosi hayat

