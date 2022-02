Sladić: Hoće li oluja Duddley, koja donosi orkanske vjetrove, zaobići BiH?

A hoće li zaobići BiH?

“Oluja Duddley, kako su je imenovali u britanskom MetOffice-u, donosi orkanske udare vjetra UK, Beneluxu, Njemačkoj i Poljskoj, no na našu sreću zaobići će Bosnu i Hercegovinu, kako sistem se glavninom premješta sjevernije od nas, budući da ga snažna mlazna struja premješta u zapadnom i sjeverozapadnom visinskom strujanju dalje prema istoku.

Međutim, od ove oluje u prvim satima četvrtka će stići do nas dosta vlage u najvišim nivoima atmosfere, zbog čega će se nakon današnjeg smanjenja naoblake od sredine dana ona prolazno ponovo povećati sutra, pretežno oblačnošću visokog, ciro-reda (cirostratusi), no nešto će vlage probiti i prema nižim slojevima (srednja visoka slojevita naoblaka – altostratusi), no padavine nisu izgledne. U prizemlju sve se odražava u vidu oslabljene fronte koja nas zahvata po samom rubu.

Međutim, kako jača sve izraženije termobarički greben po visini s kojim pritječe topliji zrak po visini, a u prizemlju sve jače utječe anticiklona, naoblaka će se od prijepodneva smanjiti u većem dijelu zemlje što će donijeti brzi porast temperatura zraka i djelomice sunčano vrijeme”, napisao je Sladić. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari