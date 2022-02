Od 17. februara stabilno vrijeme s natprosječnim temperaturama

Jugozapadna zračna struja koja u Bosnu i Hercegovinu donosi topliji i vlažniji zrak usloviće promjenljivo vrijeme do 16. februara, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Na jugu BiH, posebno u planinskom zaleđu, očekuje se najviše padavina, dok se u ostalim krajevima prognoziraju samo povremene padavine sa vrlo malim količinama.

Od 17. februara do kraja mjeseca prognozira se stabilno vrijeme bez padavina sa natprosječno visokim temperaturama zraka.

Tokom prvog dijela sedmice, najhladnija jutra izgledna su u centralnim, istočnim i jugozapadnim predjelima Bosne, sa temperaturama između minus dva i tri, u ostalim krajevima Bosne od jedan do pet, u Hercegovini od šest do 11. Danju u Bosni vrijednosti temperatura zraka kretaće se od devet do 14, u Hercegovini od 11 do 16 stepeni Celzijusovih.

Uz stabilno i vedrije vrijeme, od 17. februara, očekuje se i blagi porast temperatura zraka, pa se u Bosni tokom jutra, prognozirane vrijednosti minimalnih temperature zraka očekuju od četiri do devet, u Hercegovini od osam do 13, maksimalne u Bosni kretaće se od 11 do 16, u Hercegovini od 13 do 18 stepeni.

