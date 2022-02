Crnadak: Ja sam, kao i PDP, da RS bude nezavisna republika

– Ja sam, kao i PDP, da budemo nezavisna republika. No, koliko je to realno u ovom trenutku? Što se tiče Nacrta zakona o visokom i sudskom vijeću RS-a pitam zašto Vlada nije predlagač a ne zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Srđan Mazalica. Pitali su šefa, on im rekao zato što zastupnici imaju imunitet. Čega se bojite? Gdje su danas Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Radovan Višković – upitao je Crnadak.

Sumnja da pozicija u RS-u ima podršku međunarodne zajednice za ovaj potez.

– Čiju podršku imamo za ovo? Srbija nije rekla da RS treba ima svoj VSTV. Čekamo stav Rusije. Hrvatska demokratska zajednica – “čuvajte RS”, ni oni nisu rekli da su za ovo. Ušli ste u ovo grlom u jagode – poručio je Crnadak. prneosi “Faktor“.

