Nelson uputio emotivnu oproštajnu poruku građanima BiH

Nelson okončava svoj trogodišnji mandat, a njegov nasljednik će biti Michael Murphy koji će uskoro stupiti na dužnost.

“Povezivanje ljudi i povećanje nivoa inkluzije u građanskom, političkom, ekonomskom i kulturnom životu bilo je u središtu mojih nastojanja tokom ovog mandata”, kazao je američki ambasador u videoporuci objavljenoj putem Twittera.

Napomenuo je da su SAD najjači partner Bosne i Hercegovine u tim nastojanjima i obećao je nastavak podrške BiH.

Nelson se osvrnuo na projekte koje je ambasada provodila tokom njegovog mandata, uključujući projekat Omladinski lideri Bold, koji predstavlja priliku za mlade ljude da se obuče kako da postanu lideri.

“Imao sam priliku da vidim ogromni potencijal koji ova zemlja pruža. Pričao sam s građanima i vidio sam da su opredijeljeni za evropsku budućnost BiH. Sjedinjene Države gaje istu nadu”, kazao je Nelson.

“Otpornost i upornost građana BiH nastavit će mijenjati ovu zemlju”

Zato su, kako kaže ambasador, naporno radili na saradnji s Evropskom unijom da bi podstakli provođenje važnih reformi, među kojima je i izborna reforma.

It was my great honor to serve as 🇺🇸 AMB to 🇧🇦 over the last 3 years. As I depart today, I share this message with the citizens of 🇧🇦. Thank you for making me and Filippo feel so welcome throughout my mandate. I look forward to returning as a visitor and a friend. Hvala od srca! pic.twitter.com/qx1dumsjAL

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) February 1, 2022