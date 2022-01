Ambasador Nelson: BiH mora ispraviti nefunkcionalnosti koji je usporavaju na evropskom putu

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson (Eric) rekao je u intervjuu za “BHRT” da će se izbori u našoj zemlji se održati ove godine i da oni moraju biti održani na način koji će pokazati unapređenje integriteta izbornog procesa.

Nelson je istakao da Međunarodna zajednica već više od godinu dana pomaže razgovore o ograničenoj ustavnoj reformi i važnoj izbornoj reformi, te reformi integriteta izbornog procesa, ali da izmjene Ustava i Izbornog zakona moraju riješiti domaći političari.

Kako kaže, optimista je jer su političke stranke najavile nastavak razgovora. Ključnim smatra ispunjavanje sva četiri cilja koja su zacrtana u pregovorima, a to je poboljšanje integriteta izbornog procesa, brisanje diskriminirajućih odredbi iz Ustava, funkcionalnost Federacije BiH, kao i rješavanje političkih blokada u ovom entitetu. prneosi “Avaz“.

– Ovog vikenda je bila kuluminacija jednog odličnog poduhvata između EU i SAD-a, da pomognemo strankama da dođu do kompromisa koji bi BiH omogućio da napravi mali, ali važan korak, da se iz ustava ukloni diskriminacija što je zahtijevao Evropski sud za ljudska prava – istakao je Nelson.

On kaže da to nije bio mali poduhvat, jer su do njega doveli bezbrojni sastanci i angažman od strane specijalnih izaslanika SAD i EU Metjua Palmera (Matthew) i Angeline Ajhorst (Eichhorst).

– Stranke jesu postigle napredak, otišli smo sa jasnijim stavom o tome koje su opcije, odnosno koji su zahtjevi Evrope. Na kraju, nismo mogli premostiti razlike, ali naše je mišljenje da problem neće nestati, on se mora riješiti, a samo je pitanje kada – rekao je Nelson u intervjuu za “BHRT”.

Prema njegovim riječima, sve stranke su izrazile zahvalnost za napredak koji je postignut i misli da mogu nastaviti sa nastojanjima da se dođe do kompromisa.

