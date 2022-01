Borrell: Slavljenje ratnih zločinaca, ne može da ide sa evropskim težnjama

Pregledali smo progres Srbije na putu ka EU i ovo je dobar momenat jer smo u decembru otvorili klaster, rekao je Borrell. Navodeći da su glasači na referendumu potvrdili promjene Ustava (u oblasti pravosuđa), rekao je da su reforme su važne za građane Srbije da imaju bolje kvalitetnije garancije svojih prava, da imaju bolje pravosuđe, da se bolje bori protiv korupcije i da se dostigne bolji standard života.

Dobrosusjedska saradnja

Borrell je rekao da EU veoma dobro sarađuje na nivou bezblednosti, dodajući da je veoma zahvalan na kvalitetnim doprinosima Srbije svim misijama EU u inostranstvu.

“Vidjeli smo da se u posljednje vreme usklađivanje spoljne politike povećava i nadam se da će to odraziti održiv stepen usklađivanja sa našom spoljnom politikom koji će biti preveden u konkretna djela”, naveo je.

Govorili smo, kaže Borrell, “o dijalogu u kom posredujemo”.

“Pozdravljamo spremnost Srbije da nastavi sa dijalogom i očekujemo da Kosovo i Srbija napreduju u dijalogu i nastave ka postizanju sveobuhvatnog sporazuma,” rekao je Borrell.

On je naglasio da očekuju da Beograd i Priština ispunjavaju svoje obaveze, da obje strane imaju da ispune stvari koje su dogovorene. “Treba stvoriti uslove za dalji dijalog uzdržati se od nekoordinisanih djela i retorike”, dodao je.

Napredak ljudskih prava i u vladavini prava i normalizacija s Kosovom će odlučivati o ritmu daljih pretpristupnih pregovora, rekao je Borrell, dodajući da govori o normalizaciji odnosa i dobrosusjedskoj saradnji.

“Želio bih da sljedeće naglasim – nema mjesta u Evropi da se poriču genocidi, nema mjesta u Evropi za slavljenje ratnih zločina i ratnih zločinaca, nema mjesta u Evropi da se javno podržavaju oni koji podržavaju genocid i slave ratne zločine, koji podrivaju integritet zemalja u susjedstvu, ugrožavaju regionalnu stabilnost i pomirenje – to sve ne može da ide sa evropskim vrijednostima i težnjama. Iznijeli smo to premijerki Srbije i sigurni smo da će Srbija nastaviti, pod njenim vođstvom, evropskim putem”, rekao je Borrell na konferenciji nakon sastanka.

Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhejijem i visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Borrellom uoči sjednice Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Srbija – EU.

Dva zadatka

Varhelji je rekao, na konferenciji nakon sastanka, da je Srbiji danas dat jasan signal, i da je jasno sa strane EU da želi da nastavi saradnju sa Srbijom na najvišem nivou i da je to dio njihovog angažovanja na cijelom Zapadnom Balkanu. Zahvalio je Francuskoj na radu na proširenju.

“Napravili smo pregled napretka u okviru SSP-a i pogledali šta se dešava sa pretpristupnim pregovorima i najvažnije je pitanje kako dalje nastaviti, tu su se javila dva važna zadatka pred nama. Prvo, napredak Srbije u domenu vladavine prava, početak ustavne reforme. Promjena Ustava je pozitivan signal srpskog naroda da je na evropskom putu, a drugi korak je da se ispuni sve to kroz sve zakone i podzakonska akta da bi se ova reforma sprovela na terenu i u stvarnosti. Druga stvar je napredovanje u pretpristupnim pregovorima. Komisija je ui u prošogodišnjem izvještaju navela da je spremna da se otovore pregovori u Klasteru 3. Ima tu još dosta posla, ali se nadam da će se do kraja predsjedavanja Francuske, ovoga polugodišta, da ćemo doći do saglasnosti”, rekao je Varhelji. prneosi “N1“.

